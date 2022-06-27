Удар по ТРЦ у Кременчуку: відео і все, що відомо про трагедію

Російські окупанти 27 червня обстріляли Кременчук у Полтавській області. Ракети прилетіли у торговий центр, де було близько тисячі мирних людей. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Торговий центр точно не становив жодної стратегічної цінності та аж ніяк не був військовим об'єктом. Відтак удар можна вважати цинічним актом російського терору. Все, що відомо про атаку, читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Важливо Кількість жертв неможливо уявити, – Зеленський розповів про влучання у ТРЦ в Кременчуку

Спалахнула сильна пожежа

Після оголошення повітряної тривоги, близько 16:00, жителі Кременчука почули сильні вибухи. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін одразу підтвердив – Росія завдала ракетного удару по місту. Згодом стало відомо, що влучили у торговий центр.

У цей момент там було дуже багато людей. Спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляли, що палають навіть стіни.

Дивіться відео з моторошними кадрами пожежі ТРЦ у Кременчуку:

Рятувальники повідомили, що горить 10 тисяч квадратних метрів. Залучили 115 пожежників та 20 одиниць техніки. Також туди відправили пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС.

Пожежа у ТРЦ / Фото ДСНС та Полтавської ОВА:

Кількість жертв важко уявити

В Офісі Президента озвучили попередні цифри. Станом на 18:00 відомо про 20 поранених, з яких 9 перебувають у важкому стані. На жаль, 2 людей загинули. Однак рятувальна операція триває. Всередині ще можуть бути люди, тож інформацію з'ясовують.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в ТРЦ було близько тисячі людей. Тому кількість жертв навіть неможливо уявити.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно,

– наголосив Зеленський.

"Швидкі" з'їжджались до ТРЦ з усього Кременчука. Медики надають допомогу пораненим на місці. В ОП розповіли, що для прийому поранених готують обласні лікарні.

Що відбувалось біля ТРЦ, дивіться відео: