Балістика і тактика потрійного удару: Братчук вказав на особливості атак Росії на Одесу

Одеса третій день поспіль зазнає ракетних атак балістикою. Сергій Братчук пояснив, у чому полягає тактика ворога.

Вечір 29 квітня, ніч проти 1 та 2 травня – росіяни не припиняють тероризувати одеситів. Речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону проаналізував атаки на Одесу, передає 24 Канал.

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Удари балістикою

За словами військового, противник продовжує бити по Одесі балістикою з Криму. Раніше він надавав перевагу ударам по припортовій інфраструктурі, використовуючи інші ракети, зокрема, такі як протикорабельні "Онікси". Тепер же росіяни переключилися на балістику та мирне населення.

Братчук каже: такий перехід означає, що по-перше, ворог достатньо накопичив цієї зброї, зокрема "Іскандерів". По-друге, "Іскандери" можна використовувати з касетним боєприпасом, а значить завдати цивільним якомога більше шкоди. Крім цього, балістика сьогодні – це те, що надзвичайно важко перехопити, зокрема на Півдні. Ворог намагається бити боєприпасами, які є найболючішими.

Потрійний удар

Від початку цього року росіяни неодноразово вдавалися до так званої тактики подвійного удару, тобто били двічі по одному й тому самому місцю. Часто це траплялося тоді, коли вже рятувальники і медики прибували на місце влучання для ліквідації наслідків. Так, пригадаємо, ракетний удар по Одесі 15 березня, або дронову атаку на Харків 4 квітня.

Тепер, розповідає Братчук, противник використав тактику потрійного удару. У ніч проти 1 травня росіяни запустили три "Іскандери" по Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Військовий експерт підкреслив, що терор мирного населення триває. Окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах, прагнучи викликати у людей паніку. Також противник хоче вплинути на економічний потенціал регіону. Адже Одещина посідає вагоме місце в обороноздатності нашої держави.

Атаки на Одесу: що відомо