Росія атакує ТЦК у різних областях України: все, що відомо про удари ворога по військових

З початку липня ворог почав цілеспрямовано атакувати будівлі ТЦК у різних регіонах України. Удари противник здійснює у світлу частину доби, використовуючи безпілотники.

Мета ворога – очевидна. Він хоче зірвати мобілізацію в Україні. Так, взимку цього року противник закладав вибухівку біля ТЦК та полював за їхніми військовослужбовцями , а тепер перейшов до повітряних атак, передає 24 Канал.

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У яких регіонах Росія атакувала ТЦК

Кривий Ріг

Перша атака на будівлю ТЦК сталася 30 червня. Тоді вранці противник за допомогою БпЛА вдарив поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.

На щастя, тоді вдалося уникнути травмування і втрат серед військових. Однак були поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

Полтава

На жаль, трагічними наслідками завершилася російська атака на ТЦК у Полтаві.

3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Загинули три людини. Це, зокрема, демобілізований військовий Станіслав Попович та 21-річний працівник ОВА Олександр Ляшик. 6 липня у лікарні померла жінка, яку поранило під час атаки. Також повідомлялося про понад 60 постраждалих осіб.

Кременчук

6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару дронами по місту Кременчук. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Поранених і загиблих немає.

Запоріжжя

7 липня після 10:00 у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Окупанти завдали шість ударів безпілотниками по місту. Пошкоджені житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру. Щонайменше 11 людей отримали травми.

Пізніше у Сухопутних військах розповіли, що під час атаки сталося влучання дрона поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Попередньо, серед військовослужбовців є поранений.

Харків

7 липня з 10:10 до 10:30 росіяни атакували Харків 6 БпЛА типу "Герань-2". Під ударом був Холодногірський район. Пошкоджено адміністративні будівлі, 5-поверховий житловий будинок, горіли 2 автомобілі та ще один житловий будинок. Постраждали щонайменше 16 людей, серед них – 17-річний хлопець. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію. Поранено трьох військовослужбовців.

Деякі ТЦК посилюють заходи безпеки

На тлі навмисних ударів Росії по будівлях ТЦК у двох областях військкомати посилюють заходи безпеки. До такого кроку, зокрема, вдалися на Львівщині. Серед заходів безпеки – підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає.

Тим часом у Вінницькому ТЦК заявили, що призупиняють свою діяльність за постійною адресою та натомість повідомили дві інші. Проте згодом видали цей допис без жодних пояснень.

Пізніше військкомат пояснив, що сталося. Там заявили, що "інформація, викладена в попередньому дописі, була відредагована внаслідок стороннього втручання".

Насправді, Вінницького ОТЦК та СП не припиняє свою роботу. Його особовий склад був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану.

Прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.

Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має,

– йдеться у повідомленні.

Як пізніше пояснили "Українській правді" у пресслужбі командування Сухопутних військ, ТЦК не припиняє роботу, а здійснив заходи розосередження і продовжить працювати у визначених локаціях. Мета - гарантувати безпеку персоналу та відвідувачів установи.

Навіщо Кремль полює за українськими військкоматами

Після ворожого удару по військкомату у Кременчуку речник Сухопутних військ Віталій Саранцев пояснив, що основна мета російських ударів по ТЦК – це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні.

Ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри,

– наголосив Саранцев.

Тим часом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підкреслили, що ворожа пропаганда поширює наратив про те, що цими ударами Росія нібито "захищає" українців від "терору людоловів".

Намагаючись зірвати мобілізацію в Україні, противник прагне позбавити Сили оборони необхідного поповнення, послабити військо і захопити ще більше українських земель.