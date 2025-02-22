Що пропонують США, а що – Україна: все про "вирішальну" угоду щодо копалин

Коли Володимир Зеленський уперше заговорив по можливість обміну військової допомоги США на рідкісноземельні метали, здавалося, що Київ дібрав ключик до Вашингтона. Але позиція Америки щодо угоди про мінерали, без перебільшення, збурила світ. 24 Канал нагадує хронологію обговорення угоди щодо корисних копалин між США й Україною.

Наразі документ ще не підписано. Сторони продовжують працювати над ним, водночас обмінюючись гучними заявами. В Україні є літій, титан, нікель, графіт, кобальт і власне рідкісноземельні елементи. Але природні багатства України оцінюють у різні суми. До того ж поки не відомо, наскільки вигідним буде їхнє видобування.

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Хто першим почав говорити про угоду щодо рідкісноземельних металів

3 лютого Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкісноземельні метали з України на військову допомогу з боку США.

Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкісноземельні метали, я хочу, щоб Україна дала нам рідкісноземельні метали,

– сказав він тоді.

Утім, українська сторона заявила, що вже міркувала над цим. Офіс Президента нагадав: у плані перемоги, який Зеленський представив парламенту в жовтні 2024-го, був пункт про природні ресурси в обмін на допомогу у війні. А ще, як повідомили джерела, Трамп і Зеленський говорили про це восени 2024-го.

Володимир Зеленський підкреслив: мова про спільний видобуток копалин та американські інвестиції, а не роздавання ресурсів. Україна хоче захистити свої ресурси від агресора, адже частина мінералів уже опинилася на окупованих Росією територіях.

Скільки можуть коштувати корисні копалини України / Інфографіка UA War Infographics

11 лютого від Трампа прозвучала сума, на яку розраховують США. Він вважає, що рідкісноземельні метали в Україні еквівалентні приблизно 500 мільярдам доларів. Америка хоче повернути собі кошти, які нібито витратила на допомогу Україні.

Світ уважно стежив за перебігом подій. Олаф Шольц назвав такі заяви Трампа егоїстичними. А росіяни, звісно, почали спекулювати, мовляв, Київ передає свою землю США. Та до справжньої бурі було ще далеко.

Які рідкісноземельні метали є в Україні / Інфографіка NV

Трамп не отримав мінеральні багатства України та шокував світ

12 лютого до Києва приїхав міністр фінансів США Скотт Бессент. Як стало відомо, він привіз чернетку угоди, відповідно до якої США отримали би право власності на 50% рідкісноземельних мінералів України. На підписання Зеленському дали всього годину, а натомість не гарантували нічого. Банкова відповіла відмовою.

Американські ЗМІ пильно аналізували пропозицію США. Вони порахували, що, за умовами угоди, Україна мала би платити більше, ніж платила Німеччина після Першої світової або Німеччина й Японія після Другої світової. І назвали Трампа неоімперцем, який ставиться до України як до колонії.

Зверніть увагу! Президент США після зустрічі з Путіним почав робити скандальні заяви щодо Зеленського. Імовірно, саме через принципову позицію Зеленського щодо "мінеральної" угоди. Наприклад, Трамп заявив, буцімто Зеленський має тільки 4% підтримки. Український лідер відповів, що Трамп перебуває в полоні російської дезінформації. І критикував США за зустріч з росіянами в Ер-Ріяді, куди не запросили Україну.

І тут вибухнув справжній дипломатичний скандал. Обурений Трамп не шкодував висловів на адресу Зеленського. На його думку, Зеленський диктатор, який не тільки не проводить вибори, але й сам винен у війні, розв'язаній Росією. Трамп говорив і те, що Зеленський "їсть на обід українських солдатів", і те, що Україна мала три роки, щоб закінчити війну, і те, що Київ "не знає", куди поділася частина виділених коштів. Наостанок було сказано, що в Києві грубо обійшлися із Бессентом, бо Зеленський "спав" і не міг прийняти міністра.

До Трампа долучилися представники його команди – Венс, Волц, Маск. Усі вони доносили думку, що Україна має відшкодувати Америці гроші. А для цього слід підписати угоду про "рідкісноземи". Щоб Україна була поступливішою, задіяли увесь арсенал шантажу: погрози відключити Starlink, критично важливий для фронту, скасувати санкції проти Росії, повернути Москву до "Великої сімки", перестати називати Росію агресором. І якщо градус емоцій стишувався, то неодмінно знаходився хтось, хто знову підкидав хмизу у вогонь.

Цікаво! Поки що спецпредставник Трампа Кіт Келлог виглядає найбільш конструктивним з усіх американських посадовців. Зеленський назвав зустріч з ним обнадійливою, але США попросили скасувати пресконференцію. Пік дурних заяв Трампа припав саме на візит Келлога до Києва.

Офіс Президента реагував на обурливі заяви зі США досить стримано, не опускаючись до звинувачень. Українці відклали політичні суперечки та згуртувалися довкола президента, продемонструвавши давно забуту єдність, як у 2022-му. Крилаті фрази початку повномасштабної війни набули нового значення – наприклад, "Вово, ***ш їх, б****!", "Руський воєнний Трамп, іди *****!".

Європа ж прокинулася з летаргічного сну й обіцяє Україні сильну військову та політичну підтримку. Особливу увагу привертають заяви щодо можливого введення миротворчого контингенту в Україну. У ЄС ця ідея Макрона вже не зустрічає опір, а сам французький президент уже двічі скликав екстрені засідання лідерів європейських держав. На континенті розуміють: якщо Росія нападе на Європу, Трамп не вступиться.

Багато американців обурені заявами свого президента. Навіть республіканці виступають проти ініціатив Трампа. В країні тривають протести, особливу ненависть викликає фігура Ілона Маска. Світові ЗМІ дуже активно висміюють Трампа, зображаючи його як пуделя Путіна. І зауважують: США витратили значно менше, аніж хочуть від України.

Текст угоди про мінерали дубль два: що пропонують США

21 лютого США передали Україні нову чернетку угоди. Імовірно, посадовці обговорювали угоду всю ніч. Але вона, як зауважили джерела, значно жорсткіша за попередню. Хоча США запевняли, що цей документ компромісний, "спрощений" і вигідніший для Києва.

Як і до цього, документ не містить гарантій безпеки для України. А ще США не беруть на себе жодних зобов'язань щодо інвестицій.

Нова версія від американських партнерів пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні два до одного, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона – третину, яку вже надала у вигляді зброї. Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 мільярдів доларів.

Угода охоплює не лише мінеральні копалини, але й газ і нафту.

Майбутні доходи від портів не входять в угоду.

У проєкт угоди включили доходи від територій, які зараз під контролем Росії. У разі повернення цих територій Україною частка надходжень до фонду з цих земель становитиме 66%.

Умови документа передбачають, що Україна має робити внески до фонду до моменту, поки він не досягне 500 мільярдів доларів.

Таким чином, Вашингтон вважає угоду про корисні копалини суто комерційною. І нічого не пропонує Україні, сподіваючись дотиснути Зеленського.

Бессент говорить, що умови угоди про мінерали мають запобігти корупції під час відновлення України. ЗМІ пишуть, що у планах США реінвестувати частину доходів у відновлення України.



Скільки коштують природні ресурси України / Інфографіка UA War Infographics

Україна має своє бачення, попри кризу у відносинах зі США

Банкова передала США нові пропозиції за угодою про корисні копалини.

Київ пропонує переглянути об'єм фонду – зменшити його розмір з 500 мільярдів до 100. А ще закріпити необхідність використання грошей фонду виключно для інвестицій в Україні.

Руслан Стефанчук заявив, що серйозну роботу розпочнуть з 24 лютого. Також відомо, що документ можуть підписати Марко Рубіо та Андрій Сибіга під час зустрічі Зеленського і Трампа.

Тож Київ не піддається на тиск з боку Трампа та не збирається капітулювати перед США.