Україна направила державам запити про військову допомогу, – Резніков
3 лютого 2022 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
На тлі можливої загрози Росії Україна звернулася до інших держав. Зокрема уряд надіслав партнерам запити про військову допомогу.
Наразі Україна очікує відповіді від держав. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
До теми Сенат США готує законопроєкт про антиросійські санкції на випередження
Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді та готовність нам допомогти,
– розповів Резніков.
Як держави допомагають Україні
- Польща надасть нашим Збройним силам сучасну модифікацію переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun та боєприпаси. До речі, це обладнання перебуває на озброєнні польської армії лише з 2019 року.
- 1 лютого в аеропорт "Бориспіль" прибув вже шостий літак з військової допомоги від США. На ньому привезли 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.
- Міноборони Чехії надасть Україні понад 4 тисячі артилерійських боєприпасів. Крім того, держава розглядає можливість відправлення своїх військових.
- Данія також може надати військову техніку Україні для захисту від російської агресії.
- Канада передасть Києву 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.
- Латвія відправить ЗСУ летальне та нелетальне озброєння.
Це може вас зацікавити – США відправлять війська у Європу: відео