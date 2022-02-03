Україна направила державам запити про військову допомогу, – Резніков

На тлі можливої загрози Росії Україна звернулася до інших держав. Зокрема уряд надіслав партнерам запити про військову допомогу.

Наразі Україна очікує відповіді від держав. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді та готовність нам допомогти,

– розповів Резніков.

Як держави допомагають Україні

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