Україна повинна сама вести переговори з Росією, – Макрон

Німеччина та Франція ніколи не виступатимуть перемовниками від України щодо врегулювання війни з Росією. Переговори з Росією вестиме президент України.

Макрон наголосив на посередництві Франції та Німеччини

Відповідну заяву у Києві під час брифінгу лідерів України, Німеччини, Італії та Румунії зробив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє 24 канал.

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Французький лідер сказав, що Україна буде визначати умови й формат переговорів з Росією. Він також зазначив, що Франція та Німеччина не виступатимуть перемовниками від України

Ані Німеччина, ані Франція ніколи не виступатимуть перемовниками від України. І ніколи не вимагатимуть від України якихось поступок. Цього не було й ніколи не було,

– сказав Макрон.

Втім, варто нагадати, що у травні Макрон, за словами президента Володимира Зеленського, пропонував Україні піти на територіальні поступки. Також Макрон закликав не принижувати Росію.

Разом з тим, під час візиту до Києва Макрон наголосив на тому, що Франція і Німеччина – це "вимогливий посередник", щоб вносити ясність у ситуацію.

Лідер Франції додав, що переговори з Росією буде вести президент Володимир Зеленський.

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Шольц підтримав заяву Макрона

Позицію Макрона підтримав і німецький канцлер Олаф Шольц. Він запевнив, що західні лідери можуть домовлятися про мир, яким його бачать українці.

Росія повинна зрозуміти, що вона не має права добиватися того, чого вона хоче,

– сказав Шольц.

Канцлер Німеччини заявив, що вимоги, які Москва ставить перед Україною, не можуть бути виконані. Він додав, що Росія повинна відкликати свої війська та погодилася на мирні переговори.

Лідери Заходу відвідали Київ: що відомо

Окрім Шольца та Макрона, які вперше побували в Україні після початку повномасштабної війни, 16 червня до Києва приїхали прем'єр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс.

Макрон запевнив Володимира Зеленського та українців, що Франція, Німеччина, Італія і Румунія підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС. Це питання стоятиме на порядку денному саміту ЄС 23 – 24 червня.

Під час візиту до Києва Макрон обіцяв, що Україна отримає 6 додаткових самохідних артилерійських систем Caesar.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу запевнив, що Україна отримуватиме зброю доти, доки її потребуватиме.

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