Україна є головною ціллю Путіна, – Яковенко сказав, чи відволіче Афганістан Росію від Донбасу

Ситуація в Афганістані стала головним трендом телевізора. Звісно вона відволіче якимось чином Росію. Але українська тематика залишається присутньою на порядку денному в державі-окупанта.

Афганістан не зможе витіснити Україну з російського телевізора. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Ігор Яковенко.

До теми "Талібан" певною мірою відволіче Путіна від України, – міжнародний аналітик

Афганістан не витіснить Україну з телевізорів Росії

За його словами, агресія талібів справді присутня в російському інформаційному просторі, але це тимчасово. Адже наша держава є найголовнішим об'єктом агресії.

Україна залишається основною ціллю путінської агресії. На цьому стоїть путінський режим,

– наголосив Яковенко.

Він зауважив, що голова в Путіна влаштована так, що він до кінця свого правління Україні не дасть спокою.

В чому полягає абсурдність російської риторики

Через обстріли російських бойовиків на Донбасі 16 серпня загинув український військовий . Загалом за добу окупанти 5 разів порушили режим тиші.

Російський телевізор, як пояснив російський журналіст, намагається залякати Україну тим, що американці пішли з Афганістану, мовляв, вони кинуть і вас – українців.

Абсурдність цієї риторики є очевидною зокрема у двох пунктах:

перший – для того, щоб американці пішли з України, треба, щоб спочатку вони в неї зайшли;

другий – розуміння, хто з погляду російського телевізора є талібами для України.

"Фактично російське ТБ намагається залякувати українців тим, що якщо нібито підуть американці (яких в Україні немає), то обов'язково прийдуть бойовики з тимчасово окупованих територій і їхні господарі з Росії", – зауважив Яковенко.

Яковенко сказав, чи відволіче Афганістан Росію від Донбасу: дивіться відео

Росія налагоджує стосунки з талібами: що відомо