Україна є головною ціллю Путіна, – Яковенко сказав, чи відволіче Афганістан Росію від Донбасу
Джерело:24 канал
Ситуація в Афганістані стала головним трендом телевізора. Звісно вона відволіче якимось чином Росію. Але українська тематика залишається присутньою на порядку денному в державі-окупанта.
Афганістан не зможе витіснити Україну з російського телевізора. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Ігор Яковенко.
До теми "Талібан" певною мірою відволіче Путіна від України, – міжнародний аналітик
Афганістан не витіснить Україну з телевізорів Росії
За його словами, агресія талібів справді присутня в російському інформаційному просторі, але це тимчасово. Адже наша держава є найголовнішим об'єктом агресії.
Україна залишається основною ціллю путінської агресії. На цьому стоїть путінський режим,
– наголосив Яковенко.
Він зауважив, що голова в Путіна влаштована так, що він до кінця свого правління Україні не дасть спокою.Важливо! Через обстріли російських бойовиків на Донбасі 16 серпня загинув український військовий. Загалом за добу окупанти 5 разів порушили режим тиші.
В чому полягає абсурдність російської риторики
Російський телевізор, як пояснив російський журналіст, намагається залякати Україну тим, що американці пішли з Афганістану, мовляв, вони кинуть і вас – українців.
Абсурдність цієї риторики є очевидною зокрема у двох пунктах:
- перший – для того, щоб американці пішли з України, треба, щоб спочатку вони в неї зайшли;
- другий – розуміння, хто з погляду російського телевізора є талібами для України.
"Фактично російське ТБ намагається залякувати українців тим, що якщо нібито підуть американці (яких в Україні немає), то обов'язково прийдуть бойовики з тимчасово окупованих територій і їхні господарі з Росії", – зауважив Яковенко.
Яковенко сказав, чи відволіче Афганістан Росію від Донбасу: дивіться відео
Росія налагоджує стосунки з талібами: що відомо
- Росія заявила, що має "дружні" стосунки з талібами, тому країні, мовляв, немає причин для хвилювання.
- Кремль вже навіть налагодив контакти з "новою владою" Афганістану. Там заявили, що це не є таємницею.
- Відзначимо, що вслід за Росією про "дружні" стосунки з "Талібаном" заявив і Китай.
- На думку експертів, Росія може використати ситуацію в Афганістану на свою користь.
- У Кабулі залишились лише 3 посольства, зокрема і російське.