Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт щодо війни з Росією

У середині лютого має відбутися Глобальний саміт миру, на якому лідери країн світу обговорять українську формулу миру. Наша держава запрошує туди і Сі Цзіньпіна, який тісно спілкується з Путіним.

Паралельно з цим Швейцарія хоче провести мирні переговори між Україною та Росією. Імовірно, вона вбачає себе посередником і нейтральною країною.

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Україна закликає Китай взяти участь у мирному саміті світових лідерів у Швейцарії

Ми безумовно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні президента Китайської Народної Республіки,

– цитує Reuters радника президента Ігоря Жовкву.

Також він додав, що участь Китаю буде дуже важливою для України. Наша держава працює з китайською стороною.

"Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті", – підсумував Жовква.

Чому участь Китаю в роботі саміту важлива

КНР тісно співпрацює з Росією і не засуджує вторгнення Росії в Україну. Незадовго до 24 лютого 2022 року сторони оголосили про партнерство "без обмежень", після чого росіяни почали активно продавати Китаю енергоносії.

Водночас в КНР говорять про суверенітет усіх країн і те, що треба поважати їхню територіальну цілісність. Імовірно, Китай зможе вплинути на Росію.

Поки не визначено, де проведуть мирний саміт, але відомо, що саме на ньому обговорюватимуть.

"Ми будемо говорити про певну дорожню карту (на саміті) для реалізації цієї (мирної) формули", – сказав Жовква. Мова про так звану формулу Зеленського.

Що передбачає мирний план Зеленського

У Давосі радники з національної безпеки обговорили мирний план України, який налічує 10 пунктів. Цей план передбачає відновлення територіальної цілісності України, виведення всіх російських військ, захист продовольчих та енергетичних поставок, ядерну безпеку та звільнення всіх військовополонених.

"Минулого року Пекін висунув власний план з 12 пунктів для досягнення миру в Україні, який передбачає оголошення припинення вогню, але не передбачає, що Росія повинна вивести свої війська з будь-якої захопленої нею території", – зауважують журналісти.

Чи справді Росія хоче переговорів з Україною

Час від часу Путін нібито посилає сигнали про це. Втім, йому не вдається обманути світову спільноту: більшість аналітиків упевнена, що його слова облудні.

Підлеглі Путіна більш прямолінійні: Дмітрій Медведєв написав, що Україна завжди становитиме загрозу для Росії, тож держава-агресор буде пробувати атакувати свою сусідку знову й знову. А Сєрґєй Лавров висловився в схожому ключі, мовляв, росіяни житимуть з українцями як "добрі брати" – але тільки коли "реалізують цілі СВО". Тобто коли вб'ють всіх невгодних українців і захоплять якомога більше землі.

Мирний план України обговорили радники з рекордної кількості країн – 82.