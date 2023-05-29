Рівень небезпеки – надзвичайно високий: українців попередили про ракетоносіїв у морі

29 травня Росія знову завдала ударів по території України. Однак рівень ракетної загрози ще надзвичайно високий.

Станом на 29 травня у Чорному морі присутні ракетоносії. Полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров попередив про небезпеку.

Важливо Росія влаштувала комбіновану атаку ракетами та дронами: все, що відомо про удар 29 травня

У Чорному морі зросла кількість ракетоносіїв

Станом на ранок у Чорному морі присутні 3 ракетоносії – 2 надводних та 1 підводний.

Сумарний залп ракет – до 20 "Калібрів".

Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Стежимо за ситуацією, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, в нас міцнішає спротив,

– наголосив Назаров.

Нічні ракетна та дронова атаки 29 травня: що відомо

На Хмельниччині є влучання у військовий об'єкт. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, пошкоджена злітно-посадкова смуга. Її вже відновлюють. Також рятувальники ліквідовують займання на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

На Кіровоградщині уламки збитого дрона пошкодили житловий будинок та залізничне полотно.

Андрій Нєбитов показав фото наслідків російської нічної атаки ракетами та безпілотниками на Київську область.

Також на Одещині було влучання в портову інфраструктуру.

Зверніть увагу! Вдень 29 травня в Україні лунала повітряна тривога. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що попередньо російські ракети летіли по балістичній траєкторії. окупанти могли атакувати Київ "Іскандером". Повідомляється, що терористи атакували з півночі. Який вид озброєння був застосований – точно буде відомо пізніше. В Оболонському районі Києва уламки ракети впали на проїжджу частину дороги, повідомив мер столиці Кличко. Рятувально-пожежні служби гасять уламки. Також уламки впали в Подільському районі столиці. Сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого. Окрім цього, ППО працювала у Деснянському районі Києва.

До речі, попередньо, над Києвом збили всі ракети, повідомили у КМВА. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються.