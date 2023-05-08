В Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза удару "Кинджалами"

Вдень 8 травня в Україні оголошували повітряну тривогу. Сирена почала ширитись країною, а згодом карта стала повністю червоною.

Причиною тривоги по всій Україні був зліт ворожого МіГ-31К. Детальніше про ситуацію – розповість 24 Канал.

До речі У низці областей була тривога: Росія атакувала Одещину ракетами, а Київ – дронами

Відхід МіГ від пускових рубежів. По Україні почався відбій повітряної тривоги.Фіксується активність ворожої тактичної авіації у Брянській і Курській областях Росії. Є загроза для Сумської і Чернігівської областей.Ситуація без змін, пусків ракет не було. Зазвичай, тривога через зліт МіГ у Росії триває орієнтовно до 1 години. До закінчення тривоги перебувайте у безпечних місцях.Зліт МіГ-31К з авіабази у Нижегородській області "Саваслєйка".Зліт МіГ-31К ВПС Росії.



Повітряна тривога по всій Україні / Карта

Українці знищили ракету "Кинджал"

Нещодавно 4 травня українські військові збили ракету "Кинджал". Однак офіційно історичну подію підтвердили лише 6 травня.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що ворог випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо з аеродрому Саваслєйка. По ворожій цілі відпрацювало повітряне командування "Центр" дивізіоном Patriot, який може збивати балістичні ракети.

До речі, знищення цієї ракети офіційні джерела підтвердили не одразу, спершу навіть було спростування. Річ у тім, що вкрай важливою є достовірність доведення факту.

МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал" , яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. До речі, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

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