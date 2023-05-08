В Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза удару "Кинджалами"
8 травня 2023, 11:59Читать новость на русском
Вдень 8 травня в Україні оголошували повітряну тривогу. Сирена почала ширитись країною, а згодом карта стала повністю червоною.
Причиною тривоги по всій Україні був зліт ворожого МіГ-31К. Детальніше про ситуацію – розповість 24 Канал.
До речі У низці областей була тривога: Росія атакувала Одещину ракетами, а Київ – дронами12:37 Відхід МіГ від пускових рубежів. По Україні почався відбій повітряної тривоги.12:35 Фіксується активність ворожої тактичної авіації у Брянській і Курській областях Росії. Є загроза для Сумської і Чернігівської областей.12:13 Ситуація без змін, пусків ракет не було. Зазвичай, тривога через зліт МіГ у Росії триває орієнтовно до 1 години. До закінчення тривоги перебувайте у безпечних місцях.12:03 Зліт МіГ-31К з авіабази у Нижегородській області "Саваслєйка". 11:58 Зліт МіГ-31К ВПС Росії.
Повітряна тривога по всій Україні / Карта
Українці знищили ракету "Кинджал"
- Нещодавно 4 травня українські військові збили ракету "Кинджал". Однак офіційно історичну подію підтвердили лише 6 травня.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що ворог випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо з аеродрому Саваслєйка. По ворожій цілі відпрацювало повітряне командування "Центр" дивізіоном Patriot, який може збивати балістичні ракети.
- До речі, знищення цієї ракети офіційні джерела підтвердили не одразу, спершу навіть було спростування. Річ у тім, що вкрай важливою є достовірність доведення факту.
Попередня повітряна тривога в Україні
- Пізно ввечері 7 травня у більшості областей України оголошували повітряну тривогу. Спершу причиною стала активність стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22.
- Згодом стало відомо, що по Україні випустили десятки "Шахідів".
- У Києві пролунали вибухи. Як виявилось, вдалося збити усі випущені дрони – 36 штук.
- Однак по Одещині ворог випустив ракети Х-22. На жаль, є влучання у складські приміщення, внаслідок чого є поранені та загиблий.
- У Святошинському районі столиці через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.
- Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також є падіння уламків на проїжджу частину.