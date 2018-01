Українська модель стала героїнею рекламного ролику італійського бренду: яскраве відео

Італійська дизайнерська компанія Diesel презентувала друге відео з рекламної серії під гаслом Go with the flaw ("Йди за своїми недоліками"), в якому знялася українська модель – Валерія Караман.

22-річна Валерія Караман народилася в місті Бендери (Молдова) і в дитинстві переїхала в Херсон. У 14 років почала працювати в Нью-Йорку. Співпрацювала з такими брендами як Valentino, Balenciaga, Loreal. Читайте також: Кортні Кардашян помітили в пуховику українського бренду: фото Караман стала головною героїнею нового відео Diesel. Для зйомок модель загримувала – у відео вона вдається до хірургії, щоб зменшити свій ніс. Go with the flaw ("Йди за недоліками") – став слоганом рекламної кампанії. На першому відео можна побачити кілька історій молодих дівчат та хлопців, які мають дрібні вади, але не соромляться їх, а навпаки – підкреслюють і їх і виставляють на показ. Відео частково знімали в Україні. Зокрема, на кадрах можна впізнати недобудований міст на Подолі, в супермаркеті, де моделі купують українські продукти тощо. Друге відео – продовжило концепцію того, що соромитися власних недоліків не потрібно, саме вони роблять нас такими, якими ми є. "Flaws always win ("недоліки завжди виграють")", – йдеться в кінці ролику.