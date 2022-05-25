Українські захисники знищили на Сході 62 російських окупантів

25 травня 2022 , 21:12
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Джерело:

фейсбук Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Минає 91 доба героїчного протистояння України у війні з Росією. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч російському загарбнику.

Щодня українські захисники завдають ворогу нищівних втрат. Вони ліквідовують як особовий склад росіян, так і їх військову техніку. 

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ЗСУ продовжують нищити окупантів на Сході

Сьогодні, 25 травня, українські герої також нищили окупантів. Мовиться про східний напрямок.
 
Так, Збройні Сили України стримують агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні наші воїни знищили:
  • особового складу – 62
  • БТР – 1
  • артилерійських систем – 6
  • мінометів – 4
  • АТТ – 4
  • БПЛА – 1

До слова, від початку повномасштабного російського вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже 29 450 окупантів. За добу, 24 травня, ця кількість збільшилася на 100 осіб, а тепер ліквідовано ще більше. Здається, російська армія вже зовсім скоро залишиться ні з чим. І все завдяки українським захисникам, які приближають перемогу України. 

В Росії скасовують вікові обмеження для призовників

Сьогодні Рада країни-агресорки ухвалила новий закон, який усуває вікові обмеження для служби в армії за контрактом. Відтепер до російської армії залучатимуть і контрактників старше ніж 40 років.

Що це, якщо не ще одна ознака того, що Росія стикається з нестачею піхоти для продовження наступу на Україну?!

Поразки російської армії: останні новини

  • Українські солдати продовжують завдавати колосальних втрат окупантам. Лише за добу 24 травня ЗСУ ліквідували близько 180 загарбників та майже два десятки ворожої техніки. Також українські військові відбили 3 ворожі атаки на Сході країни.
  • На 90-й день повномасштабної війни над Запоріжжям наші Збройні Сили України збили штурмовик російських окупантів СУ-25, а раніше, теж на Запоріжжі, був збитий ще один російський літак з ПЗРК "Ігла" – Су-34.
  • Ворог втрачає в Україні навіть "елітні" підрозділи, які забезпечував найкращою зброєю. Мовиться про 58 армію ворога. Цього разу ЗСУ розбили загарбника на Півдні країни.
  • На одній із позицій російські окупанти вирішили перепочити та спокійно розпити спиртне на броні свого танка. Втім, оператори ССО України завадили їм у цьому й знищили танк разом із живою силою. Зробили це за допомогою дрона-камікадзе.
  • Миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових, а екіпаж згорів разом з бойовими машинами.
  • Крім того, за 3 місяці війни наші захисники повністю знищили 17 ворожих батальйонних тактичних груп.

До теми – 91 день війни. Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео

Автор: Марта Касіянчук