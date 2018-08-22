Українці підкорили суддів шоу "Америка має талант": вражаюче відео виступу

Талановиті українці вкотре здивували Америку. Проект відомого хореографа Костянтина Томільченка Front Pictures вразив суддів шоу "Америка має талант" у прямому ефірі.

Це вже другий етап конкурсу. Перший українці пройшли у червні, отримавши одноголосне "так" від усіх журі.

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Цього разу у своєму виступі Томільченко з командою поєднали складну хореографію, технології і графіку, яка світилась у темряві. Їх номер настільки вразив суддів шоу, що ті не змогли всидіти на місці і піднялися зі своїх крісел.

Відео виступу зараз стрімко набирає перегляди, а користувачі у коментарях закликають голосувати за команду і в наступних турах.

Відео виступу українського проекту Front Pictures на шоу "Америка має талант"