Росіяни запустили низку ракет: чи вплине атака на рух потягів в Україні

У ніч проти 29 грудня російська армія вкотре здійснила масований обстріл по території України. У низці регіонів лунали гучні вибухи. В Укрзалізниці прокоментували ситуацію із рухом поїздів у таких умовах.

В Укрзалізниці продовжують працювати в умовах таких атак і робити все, щоб для українців це чинило мінімальний вплив. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський, повідомляє 24 Канал.

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Чи є зміна розкладу потягів

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці запевнив, що станом на зараз немає інформації про певні перебої з рухом поїздів.

Всі потяги відправляються та прибувають за графіком,

– зазначив Перцовський.

Він також зазначив, що на вокзалах завжди діє режим максимально повного переходу усіх пасажирів до укриття. Там вони очікують на прибуття потягу, звідти підіймаються на платформи, а потім сідають в поїзди та їдуть. У такий спосіб відбувається і висадка.

Основні приміщення вокзалів під час тривоги є зачиненими. У разі запізнення на потяг, якщо ви перебували в укритті та не змогли дістатися свого потягу, то уже придбаний квиток можна використати під час наступного рейсу.

Ми робимо все можливе, щоб розмістити. Можливо, не в надкомфортних умовах, але довезти,

– наголосили в Укрзалізниці.

Перцовський також звернув увагу на те, що у період свят це надзвичайно важливо, тому такі правила зараз діють для того, щоб українці мінімально відчували вплив атак.

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