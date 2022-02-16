Усе про кібератаку на Україну 15 лютого: постраждали банки, уряд та сайти силових відомств
Упродовж 15 лютого та вночі 16 числа Україною прокотилася нова масштабна хвиля кібератак. Причому на тлі повідомлень західних ЗМІ про можливий напад Росії якраз у ці дати.
Найбільшого удару зазнали банки, потім – сайти силових відомств України (Збройних сил, Міністерства оборони тощо). Проти ночі 16 лютого атаки пішли на урядовий портал та інші держустанови. Усе, що наразі відомо про нову масштабну кібератаку – розповідаємо на 24 каналі.
До теми "Капості агресора": "Приватбанк" – під масовою Ddos-атакою, але загрози для грошей нема
Кібератака 15 та 16 лютого на Україну: що сталося та хто постраждав найбільше
Атака на банки
Спершу користувачі мережі поскаржилися на проблеми з доступом до "Приватбанку". Це сталося 15 лютого приблизно о 17 годині. У банку сказали, що збій стався через проблеми з сервером. Банкомати ж працювали справно.
Що цікаво, трохи раніше цього ж дня багатьом українцям поприходили SMS нібито від "Приватбанку", у яких попереджали, що "банкомати не будуть працювати".
Далі почали скаржитися клієнти "Ощадбанку": мовляв, не працюють додаток та онлайн-сервіси, а гроші не можна зняти або зарахувати на картки.
Водночас у monobank повідомили, що атаки зазнають насправді практично всі банки – просто хтось відчуває їх менше, хтось більше. Співзасновник проєкту Олег Гороховський написав у фейсбуці навіть таке:
Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну.
Це б означало, що користувачі карток банку, які у цей час перебували за кордоном, не мали б доступу до послуг, але на території України все б працювало.
Напад на сайти силових відомств та держустанов
Далі ситуація ще погіршилася. Перестав працювати сайт Збройних сил України, а з ресурсом міністерства внутрішніх справ інколи виникали труднощі, як і з сайтом Міноборони.
Атакували хакери й Дію. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова:
- З Росії та Китаю надходили "600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду".
- Після відбиття цієї хвилі атака повернулася – вже із Чехії та Узбекистану.
Зрештою, у Дії не було серйозних збоїв, хоча деякі користувачі помічали проблеми з додатком.
Першу хвилю вдалося подолати
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що всі ці збої сталися через масовану Ddos-атаку (це коли на сервери сайту надходять величезна кількість запитів, які дуже важко оперативно обробити).
Після 19 години заяви щодо кібератаки пішли заспокійливі.
- В "Ощадбанку", скажімо, запевнили, що всі системи банку захищені та працюють у штатному режимі.
- Також у "Приватбанку" повідомили, що усунули наслідки атаки та відновили стабільну роботу систем. Однак і допустили, що напади можуть продовжитися.
Друга хвиля
І вони, кібератаки, таки продовжилися – увечері 15 та вночі 16 лютого. Зокрема, виникли труднощі з доступом до сайту Кабінету Міністрів України.
Зауважимо також, що станом на 1 ночі 16 лютого не було доступу до сайтів Міносвіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міністерства молоді та спорту, Міністерства інформаційної політики, Збройних сил України.
З перебоями працювали сайти Мін'юсту, Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінцифри, Служби безпеки, МВС, МЗС, Офісу генпрокурора та Національної поліції. Користувачі мережі повідомляли й про проблеми на сайті президента.Нагадаємо: рівно місяць тому, у ніч з 13 на 14 січня, щось схоже в Україні вже ставалося – на офіційні сайти державних установ України здійснили глобальну кібератаку.
Зверніть увагу:
- Поліція відкрила провадження через DDos-атаки на банки й урядові сайти.
- А США запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну.
Цікаве відео: "Росія переходить до іншого сценарію"