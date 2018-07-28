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Ольга Черненко

Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости

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Обьявление в Луганске
Обьявление в Луганске / Фото автора

Все, мы перешли экватор лета. Так долго ждали его, с зимы, нетерпеливо считая дни весной и вот – уже середина. Теперь и дни короче, и дел еще больше. И кажется, что так ждал, и сколького еще не успел сделать. Да что там сделать, пожить летом тоже не успел, потому что лето, как известно, это маленькая жизнь, и летом живешь как-то совсем иначе – в своем ритме, отличном от всего остального года.

В знакомой семье за неимением моря решили выехать на водохранилище рядом с Луганском.

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Искали варианты, нашли. Домик на троих – 600 рублей в сутки. Без постельного и даже полотенец, без питания и дров для костра. Все с собой. И еще все это (и дрова) нужно довезти на место, нанять машину, собраться, купить продукты...

И когда все будто бы сложилось, мои знакомые передумали – не хватило денег даже на эту поездку. И их внучка проведет это лето в квартире, как и прошлое, потому что пенсий ее бабушки с дедушкой, понятное дело, не хватает для выезда, а мать, работая в России, не тянет еще и летний отдых ребенка. И ее лето будет жарким летом в квартире, у подъезда, с редкими выездами к дяде в частный дом.

Это реалии нашей жизни – море стало делом исключительным и редким. Признаком большого богатства, стабильного дохода, хорошей жизни. Многие только вспоминают море – оно было до войны, после уже не было средств ездить отдыхать. Море стало делом исключительным по цене, удаленности и сложностям дороги – в Крым из "республики" даже по мосту ехать сутки в автобусе.

Билет в Крым стоит 2100 рублей на человек в один конец. Пенсия в "республике" – 3094 рубля с июля. То есть почти одна пенсия – это дорога в один конец. День в Крыму с питанием выходит 1230 рублей на одного человека. Это самый дешевый вариант по профсоюзной путевке. Десять дней – 12300 рублей на одного и еще с собой нужны карманные деньги. И считайте теперь, кто может себе это позволить, кому это по карману. Единицам.

Кто-то не захочет ехать в глухомань без цивилизации даже за такие деньги, а кто-то не найдет и таких, чтобы отдохнуть. Для моей знакомой семьи эта сумма сродни миллионам. Они никогда не выкроят таких денег для оздаровления ребенка на море. При всем желании и как бы ни работала мать девочки кассиром супермаркета в России. Работая в России, на отдых в России она никак не зарабатывает... Смешно, правда? Жить и работать в стране, отдых в которой тебе ни по карману. И твой ребенок может жить у бабушки в "республике", потому что это дешевле, чем с матерью в съемной комнате большого российского города...

И сами "республиканцы" мало что могут. Работать, ждать перемен или лучшей жизни. На отдых они вряд ли себе заработают за год. Даже со скидкой от местного профсоюза. И лето для многих это только календарный отрезок жизни, когда нужно успеть закрыть овощи, возделать огород, если он есть и радоваться теплу, которого так ждали. Жизнь стала странной – работа не дает возможности не только отдыхать, но и жить. Работа не дает возможности питаться так, как хочется. Работа дает возможность только работать и мечтать об отдыхе или вспоминать те дни, когда море было доступно не только богатым.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Новини політики Публікації Війна на Донбасі Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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