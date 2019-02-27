В ОБСЄ не покликали росіян до місії спостерігачів на виборах в Україні

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співпраці в Європі не включила представників Росії до складу місії спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Президент ПАРЄ Георгій Церетелі під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм заявив, що Україна перебуває в центрі інтересів Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, йдеться на офіційному сайті ВР.

Читайте також: Росія хотіла підкупити результати виборів: СБУ викрила масштабну корупційну схему по всій країні

Він наголосив, що ПА ПАРЄ рішуче засуджує російську агресію та анексію Кримського півострову.

Церетелі додав, що у складі місії спостерігачів за виборами в Україні – близько 100 постійних представників з боку ПА ОБСЄ. Разом із короткостроковими і довгостроковими спостерігачами як від ПАРЄ, так і від ОБСЄ загалом їхня кількість сягає тисячі осіб.

Він також розповів, що серед делегатів ПА ОБСЄ провели роз’яснювальну роботу. Причина – рішення українського парламенту про неможливість участі процесі представників з Росії в ролі спостерігачів на виборах в Україні.

Зазначимо, Президент Петро Порошенко підписав закон, який забороняє громадянам Росії брати участь у виборчому процесі в Україні. Відтепер представники країни-агресора ніяк не зможуть бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських та місцевих виборах.

Такі особи не введені до складу місії спостерігачів,

– наголосив президент ПАРЄ.

Він також додав, що спостерігачі від ПА ОБСЄ будуть нейтральними та неупредженими.

Зі свого боку, Андрій Парубій заявив, що Україна докладає всіх зусиль, аби не допустити будь-якого механізму втручання Росії у виборчий процес в Україні.

Чому росіянам заборонили бути спостерігачами на виборах? Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі. 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

Якою була перша реакція ОБСЄ на таку заборону для росіян? В Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили глибокий жаль через рішення України не допускати до спостереження за президентськими виборами спостерігачів із Росії. За їхніми словами, це суперечить зобов’язанням Києва у рамках ОБСЄ і не відповідає її інтересам.

Водночас, після рішення ВРУ, бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не буде розглядати участь представників Росії для спостереження за виборами Президента України.

Як в Росії відреагували на заборону надсилати своїх спостерігачів в Україну? Посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів. 8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення там назвали "міркування безпеки" для своїх представників. Проте, вже 12 лютого Москва передумала і заявила, що продовжить наполягати на участі своїх спостерігачів в українських виборах.



