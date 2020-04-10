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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україну прибуде літак з ОАЕ з 10 тоннами гуманітарної допомоги від COVID-19: перелік

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      В Україну прибуде гуманітарна допомога з ОАЕ / Ілюстративне фото

      Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе до України 10 тонн гуманітарної допомоги, призначеної для боротьби з коронавірусом. Захист першорчергово направлять українським медикам.

      Про це під час брифінгу розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він також перелічив, що включає ця допомога від Об’єднаних Арабських Еміратів.

      До теми Ще три літаки з Китаю прилетіли до України: що треба знати

      Гуманітарна допомога з ОАЕ: перелік засобів захисту

      • Комбінезони, що необхідні українським лікарям;
      • Медичні халати;
      • Медичні маски;
      • Рукавички;
      • Бахіли;
      • Санітайзери.

      Ми надзвичайно вдячні ОАЕ за таку підтримку. Ми багато в Києві працювали для цього, щоб така допомога надійшла. Ми вчора до 2 години ранку займалися питаннями, пов’язаними з цим рейсом. І, щоб він сьогодні відбувся,
      – додав Кулеба.

      Тобто літак з гуманітарною допомогою від Об’єднаних Арабських Еміратів має прибути в Київ вже 10 квітня.

      Брифінг Дмитра Кулеби: відео

      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу

      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Новини політики МЗС України Дмитро Кулеба – новини авіація ОАЕ
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