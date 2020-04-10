В Україну прибуде літак з ОАЕ з 10 тоннами гуманітарної допомоги від COVID-19: перелік

Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе до України 10 тонн гуманітарної допомоги, призначеної для боротьби з коронавірусом. Захист першорчергово направлять українським медикам.

Про це під час брифінгу розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він також перелічив, що включає ця допомога від Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Гуманітарна допомога з ОАЕ: перелік засобів захисту

Комбінезони, що необхідні українським лікарям;

Медичні халати;

Медичні маски;

Рукавички;

Бахіли;

Санітайзери.

Ми надзвичайно вдячні ОАЕ за таку підтримку. Ми багато в Києві працювали для цього, щоб така допомога надійшла. Ми вчора до 2 години ранку займалися питаннями, пов’язаними з цим рейсом. І, щоб він сьогодні відбувся,

– додав Кулеба.

Тобто літак з гуманітарною допомогою від Об’єднаних Арабських Еміратів має прибути в Київ вже 10 квітня.

Брифінг Дмитра Кулеби: відео

Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу