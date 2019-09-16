Ванна на колесах та мінітанк: у Черкасах провели перегони на саморобних тачках – ефектні фото

У Черкасах жителі міста провели змагання на саморобних тачках. Майже два десятки незвичних транспортних засобів створили тамтешні майстри спеціально для перегонів. Була і ванна на колесах, в пожежна машина, в мінітанк та навіть авто зі сміттєвих баків.

За умовами, усі чотириколісні мають були без двигуна та великих частин від автівок.

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Випробовували їх на міцність на трасі з перешкодами, довжиною у 400 метрів. Цього року вперше учасників оцінювали не судді, а глядачі – голосували в інтернеті.

Саморобні тачки на перегонах у Черкасах: фото

Відкрив змагання міський голова Анатолій Бондаренко. "Дуже добре, що у нас є ентузіасти, які хочуть і роблять такі прекрасні заходи. Саме завдяки таким неординарним подіям про Черкаси знають далеко за межами міста", – сказав він.

По дорозі водії екстравагантних машин губили колеса. тому до фінішу доїхали всі тачки, але не всі цілими.