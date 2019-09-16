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      Ванна на колесах та мінітанк: у Черкасах провели перегони на саморобних тачках – ефектні фото

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      Перегони на саморобних тачках у Черкасах
      Перегони на саморобних тачках у Черкасах / Фото з відкритих джерел

      У Черкасах жителі міста провели змагання на саморобних тачках. Майже два десятки незвичних транспортних засобів створили тамтешні майстри спеціально для перегонів. Була і ванна на колесах, в пожежна машина, в мінітанк та навіть авто зі сміттєвих баків.

      За умовами, усі чотириколісні мають були без двигуна та великих частин від автівок.

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      Випробовували їх на міцність на трасі з перешкодами, довжиною у 400 метрів. Цього року вперше учасників оцінювали не судді, а глядачі – голосували в інтернеті. 

      Саморобні тачки на перегонах у Черкасах: фото

      Відкрив змагання міський голова Анатолій Бондаренко. "Дуже добре, що у нас є ентузіасти, які хочуть і роблять такі прекрасні заходи. Саме завдяки таким неординарним подіям про Черкаси знають далеко за межами міста", – сказав він.

      По дорозі водії екстравагантних машин губили колеса. тому до фінішу доїхали всі тачки, але не всі цілими.

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      Теги: Новини України Курйозні новини Транспорт Авто Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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