"Я не лох, щоб бути м’ясом": парамедикиня висадила попутника на трасі через слова про Бахмут

Відома українська парамедикиня Ірина Цибух відмовилася підвезти чоловіка через його цинічну заяву про Бахмут. Мовляв, він не поїде боронити країну, бо не хоче бути "м'ясом".

Парамедикиня висадила чоловіка посеред траси. Не всі її знайомі зрозуміли таке рішення, однак користувачі мережі його підтримали.

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Парамедикиня висадила попутника через цинічні слова про Бахмут

Ірина Цибух розповіла, що 26 квітня вона висадила посеред траси чоловіка, якого погодилась довезти в Київ, бо у нього зламалася машина.

Він в їб**утому стресі, під мої безапеляційні та гучні команди виходити з машини, опинився в єб**ях посеред траси під дощем. Це сталось, бо він "не лох, щоб мобілізовуватись, і не поїде в Бахмут бути м'ясом",

– зазначила парамедикиня.

Вона сказала попутнику, що повернулась з-під Бахмуту, зупинила авто і наказала йому швидко вийти.

"Він сказав, що одразу видно, що я військова", – додала жінка.

За її словами, у знайомих були 2 реакції на цю історію:

одні казали, що тепер чоловік подумає, що "всі військові такі ж й**нуті, як ти",

а інші – що це "зовсім не по-людськи, можна було його хоча б до якогось населеного пункту довезти".

Варто зауважити, що більшість користувачів мережі все ж підтримали парамедикиню в її рішенні.

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