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      У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблого

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      У центрі Києва невідомий вбив чоловіка і втік / espreso.tv

      На вулиці Саксаганського у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка. Як розповіли очевидці, невідомий підбіг до своєї жертви, вистрелив декілька разів, вихопив у нього з рук пакет і втік. Згодом екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що вбили пластичного хірурга Андрія Сотника.

      Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, повідомляє поліція Києва.

      Цікаво: За вбивствами Окуєвої та керівника "Київського метрополітену" стоїть одна людина: це росіянин

      На місці вбивства працюють екіпажі швидкої допомоги та кілька патрулів поліції разом зі слідчими-оперативниками. Правоохоронці обходять територію, допитують свідків та намагаються встановити усі деталі інциденту.

      Відомо, що у столиці ввели план перехоплення "Сирена". У його межах поліцейські намагаються знайти та затримати убивцю чоловіка.

      У поліції також повідомили, що вже встановили особу загиблого. Ним є 43-річний киянин. Ігор Мосійчук у своєму телеграмі заявив, що це – пластичний хірург Андрій Сотник.

      Хто такий Андрій Сотник?Він працював у київській клініці DMK. На сайті клініки зазначається, що Сотник був кандидатом медичних наук і працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

      Він так само був організатором охорони здоров'я, керівником DMK Ukraine та експертом GEP DMK International.

      вбивство у центрі Києва, загиблий Андрій Сотник
      Вбитий пластичний хірург Андрій Сотник / фото з сайту клініки DMK

      Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Зловмиснику за такий злочин загрожує до 15 років ув'язнення.

      Вбивство чоловіка у центрі Києва: дивіться відео "Еспресо"

      На Саксаганського у Києві вбили чоловіка: дивіться фото "Еспресо"

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Києва Новини України Вбивство Жертви Поліція
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