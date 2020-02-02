У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблого

На вулиці Саксаганського у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка. Як розповіли очевидці, невідомий підбіг до своєї жертви, вистрелив декілька разів, вихопив у нього з рук пакет і втік. Згодом екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що вбили пластичного хірурга Андрія Сотника.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, повідомляє поліція Києва.

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На місці вбивства працюють екіпажі швидкої допомоги та кілька патрулів поліції разом зі слідчими-оперативниками. Правоохоронці обходять територію, допитують свідків та намагаються встановити усі деталі інциденту.

Відомо, що у столиці ввели план перехоплення "Сирена". У його межах поліцейські намагаються знайти та затримати убивцю чоловіка.

У поліції також повідомили, що вже встановили особу загиблого. Ним є 43-річний киянин. Ігор Мосійчук у своєму телеграмі заявив, що це – пластичний хірург Андрій Сотник.

Хто такий Андрій Сотник?Він працював у київській клініці DMK. На сайті клініки зазначається, що Сотник був кандидатом медичних наук і працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.



Він так само був організатором охорони здоров'я, керівником DMK Ukraine та експертом GEP DMK International.



Вбитий пластичний хірург Андрій Сотник / фото з сайту клініки DMK

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Зловмиснику за такий злочин загрожує до 15 років ув'язнення.

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