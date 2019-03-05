У Києві вбитий бізнесмен Сергій Кисельов, пов'язаний зі справою "діамантових прокурорів"

У Києві невідомий чоловік у поліцейській формі пострілом у голову вбив водія елітного Mercedes. Загиблим виявився бізнесмен Сергій Кисельов, 1960 року народження. Він є власником ювелірної фірми і раніше був пов'язаний зі скандальною справою "діамантових прокурорів".

Інцидент стався 5 березня у Дніпровському районі Києва по вулиці Флоренції. Постраждалий помер на місці стрілянини. Самого злочинця наразі розшукують правоохоронці. Він – невисокого зросту, з коротким темним волоссям та був одягнений у форму поліцейського з трьома зірками на грудях.

Читайте також: "Сходку" кримінальних авторитетів накрили на столичному бульварі Верховної Ради: фото, відео

За інформацією ТСН, вбитим є бізнесмен, власник ювелірного заводу Сергій Кисельов. Його ім'я ще у 2015 році під час скандалу з "діамантовими прокурорами" фігурувало у ЗМІ.

У чому суть скандалу "діамантових прокурорів"? На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті обшуку був затриманий перший заступник начальника ГПУ Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

Як Сергій Кисельов був причетний до справи "діамантових прокурорів"?

Сергій Кисельов був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат", але не погодився ділитися своїм бізнесом із прокурорами і наразився на позапланову перевірку. Внаслідок "перевірки" у 2010 році в нього вилучили більше 500 кілограмів золота, понад 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. Проте, про долю коштовностей йому нічого не було відомо.

Утім, коли влітку 2015 року спливла "діамантова справа" Корнійця, а в мережі з'явилися фото вилучених в нього дорогоцінних камінців, Кисельов упізнав в них свої вироби.

23 жовтня того ж року року за заявою Кисельова було відкрито кримінальне провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурорами.

Наразі невідомо, чи пов'язане вбивство бізнесмена із справою "діамантових прокурорів".

Інформацію про те, що загиблим є Сергій Кисельов підтвердив екс-заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе. Він додав, що вбитий чоловік був свідком справи "діамантових прокурорів".

Убитий Кисельов раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими під час обшуку у заступника облпрокурора Київської області Корнійца, так само пропало кілька мільйонів доларів і десяток кілограмів золота. У свідченнях він називав прізвища тодішнього заступника генпрокурора і заступника міністра МВС. Так само розповів, що в обмін на те, щоб забути за вкрадені під час обшуку готівку й золото, справу по ньому закриють. Тоді так і сталося,

– розповів Сакварелідзе.