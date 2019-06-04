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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство 5-річного хлопчика п'яними поліцейськими: почалось засідання суду

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      Суд у Києві обирає запобіжний захід вбивцям 5-річного хлопчика
      Суд у Києві обирає запобіжний захід вбивцям 5-річного хлопчика / Колаж 24 каналу

      Голосіївський районний суд Києва почав розглядати справу про прийняття запобіжного заходу двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила у Переяславі-Хмельницькому.

      Під будівлю суду стягнули кілька десятків силовиків. Вранці туди прибули чотири автозаки і декілька автобусів з нацгвардійцями

      Читайте також: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Справу поліцейських-вбивць розглядає суддя Чередніченко Наталія.

      Підозрюваними є старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. На момент скоєння злочину вони були у стані сильного алкогольного сп'яніння.

      Перед засіданням суду їм вручили нові повідомлення про підозри, перекваліфіковані хуліганства на умисне вбивство.

      Новина доповнюється...

      Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських.

      Надвечір 3 червня хлопчик помер через важке поранення у голову. Підозрюваним оголосили підозру в умисному вбивстві.

      У Києві активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники хочуть дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.

      Рапорт про відставку вже подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.

      blog_ava
      Тест: що ви знаєте про секс?
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      Теги: Жертви Поліція Кримінальні новини Новини України Новини Києва Судді Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Новини політики
      Джерело: 24 канал
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