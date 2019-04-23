Вбивство як мистецтво: історія мафії Cosa Nostra, яка наганяла жах на всю Італію

Сонячний острів Сицилія, який сьогодні манить тисячі туристів своїми краєвидами, має дуже непросту і криваву історію. Почалася вона у 1860 роках. Саме тоді сицилійці, а пізніше й весь світ, зіткнулися із "людьми честі", більш відомими як Cosa Nostra.

Як з'явилася сицилійська мафія

Cosa Nostra 19 століття мала багато імен: секта, братство, бандити. Саме вони займалися рекетом на "цитрусових". Адже сицилійські лимонні та апельсинові плантації були найприбутковішим сільськогосподарським бізнесом по усій Європі, чий експорт постійно зростав.

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Безперервні потоки грошей перетворили звичайних бандитів у таємну організацію, яку звичайні громадяни називали "мафіозі". Самі члени банд іменували себе "людьми честі". З плином часу звичайний рекет і шантаж розповсюдився на всі сфери діяльності сицилійців.

Мафія взяла під свій контроль навіть нелегальні потоки грошей. Ті, хто колись крав і перепродував, тепер платили податок, навіть шахраї. Слово Cosa Nostra набуло такої ваги, що самі ж сицілійці знали: якщо відмовити "людині честі", варто замовляти собі домовину.

Якщо ви купили коня, то обов'язково мали відзвітувати про це мафії. Вони мали перевірити його зуби, стан і впевнитися, що покупка була виправданою. Вони контролювали абсолютно усе,

– розповіла соціолог Луїз Шеллі.

Назва Cosa Nostra закріпилася в кінці 19 століття, коли мафія тісно вплелася в політичне життя Сицилії та Італії зокрема. Попри те, що "запах" мафіозі був всюди присутній, в існування цих людей ніхто не вірив. Життя в тіні вдалося зберегти завдяки вбивствам свідків, підкупу політиків, суддів і зв'язками по всій країні.

Завдяки цьому, практично усі злочини сходили мафії з рук. Поліція виконувала роль статистів, спостерігачів. Знайти винних було практично неможливо, адже правоохоронці вважали, що "люди честі" – це усі сицилійці.



Прислів'я, яке з'явилося через події на Сицилії

Про моторошні традиції та структуру злочинної організації

До того ж, вступити в ряди мафії було дуже не просто. Це не ти обираєш Cosa Nostra, а Cosa Nostra обирає тебе. Неофіційна частина посвяти була схожа на інтерв'ю. А от традиційний офіціоз – це вже зовсім інше.

Кандидат омивав власною кров'ю святий образ, і поки образ горів, новоспечений мафіозі давав клятву беззаперечно виконувати накази глави клану. Слова "навіщо" не існувало. Адже був наказ – повинна й бути дія. Фіналом такої посвяти ставало убивство. Кого позбавлятимуть життя, вирішував Бос.

Палаючий образ символізував покірність. Якщо ти зраджуєш Cosa Nostra, то згориш як попіл від образу,

– пояснив Річард Мартін, екс-помічник головного прокурора США.

Значну роль у таємності "людей честі" відіграла складна ієрархічна структура, яка ділиться на території і райони. Найнижче стояли солдати – групи по 10 осіб. Ними командував "capodecina".



Найнижча ланка у структурі Cosa Nostra

Вище за десятника стояв бос або родина. В кожного боса був один заступник і кілька радників. Така структура діяла на одній території. Три території утворювали mandamento, тобто район.



Структура сицилійської мафії

Голови таких районів входили у комісію – щось на кшталт мафіозного парламенту. Зазвичай у цій комісії були ще capo di tutti capi – це найавторитетніший бос зі всіх родин, які входили в комісію. В немафіозних колах цю людину було заведено вважати босом усіх босів.

Злети і падіння: про сицилійську мафію у 20 столітті

Саме в цей період мафія показала своє справжнє обличчя: те, яке ми знаємо сьогодні. Життя сицилійських мафіозі крутилося не тільки навколо постійних махінацій і рекету.

Чи задумувалися ви, як проходили мафіозні будні? Все як у кіно: дорогий одяг, розкішні машини і великі будинки. Відповідною мала бути і поведінка. З розваг – пишні бенкети і полювання, відпочинок з дружиною й візити до інших мафіозних сімей. До речі, про жінок. У Cosa Nostra до них ставилися з повагою. Твоя дружинна – твоє обличчя. Якщо мафіозі зраджує, то автоматично підписує собі смертний вирок.

А от вбивства для "людей Честі" – це ціле мистецтво. Індустрія насильства, в якій ворогів мафії замуровували в бетон, по-звірячому душили, розстрілювали, підривали і розчиняли в кислоті.

Їхній кодекс говорить не вбивати жінок і дітей. Вони не звертали уваги на це. Вбивали і жінок, й дітей, при цьому завжди знаходили причини, щоб обґрунтувати криваві звірства,

– зазначив Говард Абадінскі, кримінолог.

Мафіозний рекет тривав до середини 20 століття. Сицилія стала районом, у якому рівень злочинності перевищував у 10 разів будь-який інший регіон.

Протистояння між Беніто Муссоліні та Cosa Nostra

Проте свавілля обірвав фашист Беніто Муссоліні. Добравшись до Сицилії він кинув виклик усім мафіозі.



Беніто Муссоліні

Історики виділяють дві причини протистояння між Муссоліні та Cosa Nostra. Перша: "люди честі" поводили себе надто зухвало та зверхньо. Вважали себе господарями не тільки на Сицилії, а й на усій території тодішньої Італії. Друга – ліквідація мафії стала політичним кроком, завдяки якому Муссоліні міг би здобути авторитет.

Хоч би що там було, а війна проти Cosa Nostra почалася. Лейтенант Чезаре Морі, більш відомий на прізвисько "Залізний перфект" разом із поліцейськими та армією сотнями винищував цілі клани.



"Залізний префект" – Чезаре Морі

Своє прізвисько Морі отримав за свою жорстку кампанію проти Cosa Nostra. В період з 1924 по 1929 роки посадив за ґрати приблизно 11 000 людей, серед яких були і невинні.

Що дозволило мафіозі вийти на свободу

Фактично Муссоліні та Морі викорінили Cosa Nostra. Сицилійці забули хто такі "люди честі" – щоправда, тільки до 1943 року. Тоді британські, американські та канадські військові вдерлися на Сицилію і визволили сотні мафіозі. Вони сприйняли їх за політичних в'язнів. Ніхто навіть і уявити не міг, що відчинивши двері клітки, на волю вийдуть найжорстокіші кримінальні авторитети Італії.

На свободу вийшов один із найавторитетніших босів Cosa Nostra Віцціні Калоджеро – мабуть, найунікальніший в історії сицилійської мафії. Принцип його верховенства полягав не в насильстві, яке було властивим для більшості членів банд, а в порядку і мирі між усіма



Віцціні Калоджеро

Калоджеро приєднався до політичної партії "Християнські демократи". Зрозуміло, що його допомога була не безкорисною. У 1954 році Віцціні помер. Після його смерті світ Cosa Nostra повністю змінився.

"Друге дихання" для Cosa Nostra

До влади почали приходити молоді мафіозі: жорстокіші, винахідливіші та хитріші. Наприклад, Лучано Леджо. Свій кримінальний кар'єрний ріст він почав в якості кілера родини Корліонез, яка після Другої світової була однією із найавторитетніших родин у кримінальному світі Cosa Nostra.



Лучано Леджо

Його жорстокості не було меж: він шпигував свинцем усіх, хто переходив дорогу цій сім'ї. Але прагнення стати головним штовхнули його на вбивство глави клану Мікеле Наварри. У 1958 році Леджо разом із групою кілерів розстріляли автомобіль, в якому їхав бос, а сам Лучано зайняв його місце.

У 1960 роках мафія почала займатися наркотиками на міжнародному рівні. Вирощений в Афганістані опіум через Туреччину експортували до США. Такий брудний бізнес приніс не тільки шалений прибуток, а й став яблуком розбрату.

Щодня на очах сицилійців виносили з вулиць трупи мафіозі, які вступили в битву за контроль над наркотрафіком. Аби зупинити насильство на вулицях і без того неспокійної Сицилії тисячі поліцейських проводили рейди. До початку 1970-х заарештували близько 1900 "людей честі", серед яких 114 лідерів.

Мафіозі почали використовувати вибухівку. Нелюдським методом ліквідовували не лише конкретну ціль, а й сторонніх теж. Вибухівка стала новим методом залякування,

– наголосив кримінолог Говард Абадінскі.

Про найбільшу війну в історії Cosa Nostra

У кримінальному світі Cosa Nostra з'явилася особа, через чиї амбіції таємна організація рухнула. Сальваторе Рііна на прізвисько "Коротун". Він був другом та партнером по бізнесу Лучано Леджо, який брав участь у розстрілі глави клану Корліонезі.



Сальваторе Рііна – "Коротун"

У 1974 році Рііна захотів, щоб вся сицилійська мафія підкорилася одному клану – Корлеоне. Для цього він використовував звичні методи: вбивав усіх, хто йому відмовляв. У 1981 році за наказом "Коротуна" наймані мафіозі знесли з Калашникова півголови босу одного із районів Палермо Стефано Бантате. Так почалася друга і найбільша війна в історії Cosa Nostra.

Щодня на вулицях знаходили по п'ять трупів. Розчленованих, спалених, з розтовченими головами і поламаними кістками. Жертвами ставали не тільки мафіозі, а й судді, прокурори, поліція і навіть невинні громадяни.

У Палермо вони вбили абсолютно всю владу: мера, губернатора, главу опозиції, двічі вбивали головних прокурорів, абсолютно всіх,

– розповів Піно Арлаччі, екс-віце-президент італійської антимафіозної комісії.

Кому та як вдалося засудити членів Cosa Nostra

Різня тривала три роки. Поштовх до закінчення цього свавілля дав Томаззо Бушетта. Сицилійський мафіозі, який порушив кодекс честі мафії – Омерту. Одним з його пунктів була заборона на співпрацю з правоохоронними органами.



Томаззо Бушетта (посередині)

Бушетта видав членів Cosa Nostra, оскільки у мафіозній війні в нього відібрали родину. Саме його свідчення дали можливість італійським суддям Джовані Фальконе та Паоло Борселліно показати "людей честі" всьому світу й почати максіпроцес.

В лютому 1986 року відбувся суд над членами Cosa Nostra, в ході якого за ґрати відправили приблизно 350 членів мафії. Сукупність вироків сягнула цифри у 2500 років.

Фальконе та Борселіно змогли практично повністю змінити систему, вони завдали нещадний удар по мафії. Зробили те, чого уряд і люди боялися: пішли проти Cosa Nostra. Очевидно, що пробачити цього мафіозі не могли й вже у 1992 році в місті Капачі машину Фальконе підірвали, а за два місяці розібралися і з його напарником Паоло Борселліно.



Джовані Фальконе та Паоло Борселліно

Після смерті Фальконе фактично став національним героєм. Сотні молодих людей хотіли стати суддями через імідж, який він задав для цієї професії. Його смерть відкрила очі сицілійцям. Люди, які роками мовчали, тисячами виходили на протести проти мафії.

В той же рік італійський прем'єр Джуліано Амато відправив на Сицилію сім тисяч військових. В кооперації з поліцейськими вони до 1998 року вибивали із Сицилії членів Cosa Nostra. Під час рейдів вдалося спіймати Сальваторе Рііну, якого засудили до довічного ув'язнення. Помер він у 2017-му у віці 87 років.

Відтоді сицилійці говорять вільно, мафія більше не контролює їх. Та це не значить що "людей честі" більше не існує. Вони просто стріляють менше, сидять тихіше й роблять все набагато таємніше і обережніше.