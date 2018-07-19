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Велетня Xiaomi Mi Max 3 порівняли з іншими смартфонами: промовисті фото

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Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 / Фото з соцмереж

19 липня компанія Xiaomi представила свій новий смартфон Xiaomi Mi Max 3. Однією з головних переваг є розмір пристрою – в діагоналі він має 6,9 дюймів.

Видання tehnot.com порівняло гіганський смартфон із іншими пристроями.

Mi Max 3 не пристосований для використання однією рукою, його головним завданням стоїть споживання медіаконтенту. Користувачам зручно буде переглядати відео, читати книжки, грати ігри тощо.

Xiaomi Mi Max 3

Габарити Xiaomi Mi Max 3

Для цього у смартфоні передбачена потужна батарея на 5500 ємністю 5500 мАг.

Xiaomi Mi Max 3 з Galaxy S9+

Xiaomi Mi Max 3 з Galaxy S9+

Щодо інших характеристик, то пристрій отримав процесор Qualcomm Snapdragon 636 з максимальною тактовою частотою 1,8 ГГц та працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з надбудовою MIUI 9.6. Пристрій буде доступний у кількох модифікаціях : з 4 або 6 ГБ оперативної або 64 чи 128 ГБ постійної пам’яті.

Xiaomi Mi Max 3 з iPhone X

Xiaomi Mi Max 3 з iPhone X

Xiaomi Mi Max 3 з Xiaomi Redmi Note 5 (Pro)

Xiaomi Mi Max 3 з Xiaomi Redmi Note 5 (Pro)

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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