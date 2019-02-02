Венесуела передумала продавати золото

Венесуела відклала відправку 20 тонн золота за кордон через підвищений рівень уваги зі сторони міжнародної спільноти.

Знайоме з ситуацією джерело повідомило видання Bloomberg, що золоті злитки загальною вартістю близько 850 мільйонів доларів вже були зважені, запаковані та підготовлені до транспортування, однак найближчим часом залишаться у сховищі Центрального банку Венесуели. Увага з боку інших країн турбує відповідальних за операцію людей.

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Ще 1 лютого у Венесуелі планували продати Об'єднаним Арабським Еміратам 29 тонн золота в обмін на готівкові євро. Продаж спрямований на підтримку венесуельської валюти – болівара. Угода повинна завершитися до кінця лютого.

У кінці січня контрольована опозицією Національна асамблея Венесуели заявила про спробу вивезення 20 тонн золота з країни. За інформацією супротивників Ніколаса Мадуро, золото відправили до Росії. 31 січня у російській столиці приземлився літак з невідомим вантажем на борту, який прибув з Венесуели.

Що відбувається у Венесуелі?23 січня 2019 року тисячі людей вийшли на вулиці Венесуели із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро. В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 35 людей, затримали приблизно 900 активістів. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

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