У росії "Азов" визнали "терористичною організацією": полк дав потужну відповідь
Джерело:полк "Азов"
верховний суд росії визнав "терористичною організацією" український полк "Азов". Відповідне рішення у росії ухвалили після кривавого теракту в Оленівці, де окупанти вбили українських військовополонених.
"Азов" закликає визнати росію державою-терористом
На інформацію про рішення росії щодо "Азову" відреагували в українському полку. Там заявили, що росія шукає нові приводи й пояснення для своїх воєнних злочинів після публічної страти військовополонених азовців в колонії Оленівки.
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У полку, який стримував ворога у Маріуполі, закликали Державний департамент США та уповноважені органи інших держав визнати росію державою-терористом.
росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть! Весь світ має об'єднатися проти держави-терориста!,
– йдеться у повідомленні.
Теракт росії в Оленівці: що відомо
20 травня 2022 року захисники "Азовсталі" отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Наших воїнів вивезли на окуповані території, зокрема в Оленівку. Всього з "Азовсталі" вийшло понад 2 тисяч українських захисників, яких мають обміняти на російських полонених.
Та 30 липня росіяни скоїли теракт в колонії Оленівки, де утримували українських полонених. російські ЗМІ відразу заявили про загибель понад 40 українських полонених. При цьому росія не допускає міжнародні організації до місця злочину.
Також у росії опублікували список загиблих і поранених, проте в українській розвідці наголосили, що він може бути неточним.
До теми За оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці
Теракт розслідує Офіс генпрокурора. За даними слідства, в Оленівці загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю.
Українські розвідники інформували, що за теракт в Оленівці відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Також у розвідці повідомили, що теракт в колонії – не випадковість. 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.
Через теракт в Оленівці Україна вимагає визнати росію державою-спонсором тероризму.
Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію державою-спонсором тероризму. Та політолог Андрій Вігірінський заявляв, що шанси надання росії відповідного статусу доволі низькі.
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