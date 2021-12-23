Вглиб України не піде, – Піонтковський про ймовірний наступ Путіна

Росія активно стягує війська до українського кордону та може готуватися до наступу. Однак вглиб України Володимир Путін не піде.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Водночас він припустив, що впродовж найближчого часу очільник Кремля не відводитиме війська, а спокійно дочекається "капітуляції Заходу" – відкриття переговорів у Женеві.

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За словами Піонтковського, США погрожують Путіну санкціями у випадку вторгення в Україну, однак він цього не боїться.

На масоване вторгнення вглиб України Путін не піде не тому, що боїться пекельних санкцій, а тому, що його в цьому переконав власний генштаб,

– наголосив російський публіцист.

Зокрема, спротив українській армії буде неприйнятним для російського суспільства, адже передбачатиме великі втрати військовослужбовців.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив , що Росія робить усе, щоб залякати не лише нашу державу, але й західних партнерів. Зокрема, біля українських кордонів перебувають понад 50 батальйонно-тактичних груп.

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