Байден не хоче дебатів з Трампом: чого боїться президент США

У США 5 листопада 2024 року відбудуться вибори президента. Джо Байден та Дональд Трамп є ймовірними кандидатами на майбутніх перегонах. Багато найвідоміших американських медіакомпаній пропонують кандидатам провести дебати.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначив 24 Каналу, що дебати проводять за певними правилами. Є люди, які вивчають правила проведення події. На його думку, у Байдена побоюються, що Трамп буде вести дебати нечесно.

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Чому медіа закликають до дебатів

Тизенгаузен зауважив, що у Трампа буде вигідна позиція порівняно з Байденом, бо той більш красномовний та емоційний.

У команді Байдена думають, що Трамп буде застосовувати всякі хитрощі та прийоми. Він агресивно буде вести ці дебати, буде порушувати, перекрикувати, перебивати,

– сказав політтехнолог.

Медіа мають дуже великий запит на ці дебати, додав Борис Тизенгаузен. Є дуже багато звичайних та незручних питань, які цікавлять американське населення.

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