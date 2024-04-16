Байден не хоче дебатів з Трампом: чого боїться президент США
У США 5 листопада 2024 року відбудуться вибори президента. Джо Байден та Дональд Трамп є ймовірними кандидатами на майбутніх перегонах. Багато найвідоміших американських медіакомпаній пропонують кандидатам провести дебати.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначив 24 Каналу, що дебати проводять за певними правилами. Є люди, які вивчають правила проведення події. На його думку, у Байдена побоюються, що Трамп буде вести дебати нечесно.
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Чому медіа закликають до дебатів
Тизенгаузен зауважив, що у Трампа буде вигідна позиція порівняно з Байденом, бо той більш красномовний та емоційний.
У команді Байдена думають, що Трамп буде застосовувати всякі хитрощі та прийоми. Він агресивно буде вести ці дебати, буде порушувати, перекрикувати, перебивати,
– сказав політтехнолог.
Медіа мають дуже великий запит на ці дебати, додав Борис Тизенгаузен. Є дуже багато звичайних та незручних питань, які цікавлять американське населення.
Вибори президента США: що відомо
- Джо Байден та Дональд Трамп здобули достатню підтримку делегатів для того, щоб висунути свою кандидатуру на загальних виборах. Байден отримав 1 968 делегатів, а Трамп – 1 215 голосів делегатів.
- Ніккі Гейлі офіційно відмовилася від участі у президентській кампанії, де її раніше вважали основним суперником Дональда Трампа на посаду президента США. Раніше WSJ повідомляло про її намір вийти з боротьби за президентське крісло, де вона була однією з кандидаток від Республіканської партії.
- Політики в Європі висловлюють обурення на тлі можливого виходу США з НАТО в разі повернення Дональда Трампа на посаду президента. Цей сценарій стає все більш обговорюваним серед дипломатів Альянсу.