Це вигідно Пекіну: чому Китай визнав результати "виборів" у Росії

Китай привітав російського диктатора Владіміра Путіна з перемогою на "виборах" та заявив, що налаштований підтримувати тісний зв'язок з Росією. Якраз завдяки такій позиції він буде мати вигоду від країни-агресорки.

Російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що за партнерством Китаю та Росії ховаються російські ресурси за зниженими цінами. Саме така ситуація є причиною замороження конфлікту Росії з Україною зі сторони Китаю.

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Вигода для Пекіну

Для Китаю визнання результатів "виборів" у Росії означає продовження “вигідного партнерства”, він діє лише так, як сприятливо для нього.

"Китай міркує тут досить прагматично. Йому все одно, як в Росії відбувається ця процедура виборів, адже в них взагалі їх немає, вони просто змінюють диктаторів і все. Пекін в обмін на папірець з привітанням отримує великі прибутки у вигляді знижених цін на російські "багатства" (нафта, газ – 24 Канал)" – прокоментував опозиціонер.

У березні 2024 року Китай планує імпортувати рекордний обсяг російської нафти сорту Sokol.

Мурзагулов наголосив на тому, що якщо один диктатор сказав другому диктатору, що він молодець, то для цивілізованого світу це нічого не змінить.

Плани заморозити конфлікт

Китаю вигідна війна Росії проти України для своєї економіки, тому він зробить все для того, аби заморозити цей конфлікт та ніколи не порушувати питання про його вирішення. Ще одним важливим моментом є те, що Китай вимагає присутньості Росії на саміті миру у Швейцарії.

"Українцям та країнам Заходу потрібно виганяти Китай з саміту "віником", адже у нього і так зрозумілі цілі. Китай отримує прибутки з Росії, тому коли він приїде на цей саміт, він зробить все, щоб заморозити конфлікт і залишити у тому положенні, в якому він є назавжди. Але Україні такий хід подій ні в якому разі не підходить, як і її західним партнерам", – зазначив опозиціонер.

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