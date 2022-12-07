Путін боїться, що прилетить і по ньому, – Арестович про "бавовну" на аеродромах Росії

Президент Росії Володимир Путін після серії ударів по російських військових авіабазах напружився і боїться. Він вирахував, що так і в Кремль може залетіти невідомий безпілотник, чи навіть у бункер.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, передає 24 канал. На думку Арестовича, нині Путіну нелегко даються рішення, адже відволікають думки про загадковий дрон, який атакував російські авіабази.

До теми "Бавовна" на аеродромі в Курській області: росіяни не могли подужати вогонь понад добу

Радник припустив, що дрон, який наробив галасу на російських аеродромах, може долетіти і до Кремля.

Підозрюю ВВХ (Путін - 24 канал) тому і напружився. Це ж може прямо в Кремль прилетіти. Путін швидко порахував, що і в бункер долетить. Хвилюється людина,

– сказав Арестович.

Він вважає, що Путін нині дуже сильно незадоволений, адже "безкарно вбивати українців, сирійців та чеченців "приємно", коли ти сидиш у кабінеті та мислиш на історичні теми чи над ходом історії". А коли ти розумієш, що може прилетіти просто по тобі думається набагато гірше.

Путін відчув, що його "беруть за вим'я"

Радник глави Офісу президента припустив, що Путін звик мислити вільно, не побоюючись за своє майбутнє, а тепер ситуація змінилася.

Коли тебе починає переслідувати думка, що щось прямо влітає тобі у вікно, тоді вже думаєш, а може історія – це складніший процес, ніж здавалося досі, коли ти подумки рухав пішаки по театру бойових дій і відроджував СРСР,

– відзначив Арестович.

Він порівняв Путіна із клієнтом пабу, який починає кричати на охорону закладу після усвідомлення, що охорона потрібна не для престижу, а щоб запобігати реальній небезпеці.

Він починає дивитися на охорону, примружившись, і думати, а чи вдасться охороні відвернути небезпеку. Особливо, якщо вони реально нічого не можуть відвернути, ось як на об'єкті №1 – на базі стратегічних бомбардувальників,

– вважає Арестович.

Він розповів про важливу подробицю атак на російські аеродроми. Виявляється протиповітряна оборона Росії "не побачила" загрози з неба під час ударів по авіабазах.

! 5 грудня сталися атаки на дві російській авіабази – "Енгельс" у Саратовської області та "Дягілєво" під Рязанню. Пошкоджено кілька стратегічних бомбардувальників. 6 грудня у Курську стався вибух та пожежа у районі військового аеродрому.

Олексій Арестович про страх Путіна: дивіться відео

Весь арсенал Росії можна "розколошматити" за кілька годин

Як розповів Арестович, російська ППО не спрацювала ніде за останні дві доби. Їхні зенітні комплекси не виявили повітряних цілей та не змогли їх вразити. Тому росіяни і не пускали ракети зі своєї протиповітряної оборони.

Важливо Сибір теж під загрозою: у FT припустили, чому "бавовна" на аеродромах Росії – лише початок

Арестович зіронізував, що ворог слабкий у військовому плані, "зате в них є храм російської армії з кашкетом Гітлера", побудований за багато мільярдів доларів.

. Храм Збройних сил Росії зведений у 2018 році і розташований у Московській області. За різними даними на храм витратили 3 мільярди рублів пожертвувань і на 6 мільярдів рублів укладено державних контрактів (сумарно 5,27 мільярда гривень –).

Арестович зауважив, що храм російської армії збудували за ціною "колонії на Марсі". Очевидно, саме цей храм і має оберігати Росію від ракет, відзначив радник ОП.

Я пропоную більше храмів. Пропоную Енгельс втикати такими храмами навколо, і тоді точно не прилетить нічого,

– сказав Арестович.

Він розповів, що під час атаки безпілотника 5 грудня на дві російські авіабази були пошкоджені чотири російські літаки – три літаки на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області та один – у "Дягілєво" під Разянню.

У Дягілєво літак сильно пошкоджений, не знаю, чи зможуть його відновити, але двигуни вони не виробляють, планери не виробляють. Не знаю, як вони його відновлюватимуть,

– сказав Арестович.

Радник також відзначив, цікаву історичну деталь. Виявляється, місто Енгельс у Саратовській області Росії було засноване у 18 столітті українськими чумаками, які возили сіль.

Це історично українська земля. Обставимо колись Енгельс храмами Української Православної Церкви,

– сказав Арестович.

Атаки на російські авіабази: реакція в Україні