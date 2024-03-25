Лічені хвилини після пуску, – у КМВА пояснили, чи сирени пролунали одночасно з вибухами

25 березня 2024, 14:32
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Вранці російська армія спрямувала на Київ балістичні ракети з Півдня, лунали вибухи. У КМВА розповіли, коли саме пролунали сирени у місті та пояснили причину.

Зауважимо, що внаслідок атаки по столиці є влучання уламків у Печерському районі. Повідомлялося також, що вибухи пролунали орієнтовно о 10:32. Це всього за 5 хвилини після оголошення повітряної тривоги

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Були лічені хвилини

Речник КМВА Михайло Шаманов в етері Київ24 розповів, що між моментом виходу ракети, який фіксують, прильотом та її перебуванням над столицею проходять просто лічені хвилини. Це балістика, в неї дуже висока швидкість. Мова йде про 7,5 тисяч метрів за годину.

Це означає, що вона з Криму до Києва долітає за лічені хвилини. Тому, цього разу між оголошенням сигналу повітряної тривоги та звуками, які означали початок роботи протиповітряної оборони, минуло лише кілька хвилин,
– розповів він.

Що відомо про нічну ворожу атаку: основне

  • У ніч на 25 березня ворог знову запускав по Україні дрони-камікадзе. За інформацією Повітряних сил, всього було запущено 9 "Шахедів", з яких вдалося збити переважну частину – тобто 8. Ліквідували їх у Миколаївській та Одеській областях.
  • Вранці близько 10:32 у Києві пролунали вибухи. Сталося це всього за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що ворог випустив дві балістичні ракети з Криму на напрямку столиці – обидві цілі збили. 
  • Ба більше, раніше повідомлялося, що внаслідок падіння уламків у Печерському районі постраждало семеро людей, з яких двох госпіталізували до лікарні. Однією з травмованих стала 16-річна дівчина.
  • Відомо, що окрім Печерського району, пошкодження зафіксовано й в інших частинах Києва. Наприклад, у Солом'янському районі уражено багатоповерховий будинок, а Дніпровському – зафіксовано падіння уламків. У Голосіївському районі уламки впали у лісосмузі.
  • Зокрема, Наталія Гуменюк розповіла, що ціллю атаки росіян вкотре стали енергетичні об'єкти у південних регіонах країни. На жаль, не вдалося уникнути влучання на Миколаївщині в об'єкт енергетики. Пошкоджено сам об'єкт – зокрема, виникла пожежа. Також уламки влучили у двоповерховий будинок. Внаслідок атаки Росії було поранено 11 громадян. Двох госпіталізували.
  • На Одещині уламками дрона пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. У регіоні були вимушені продовжити час введення обмежень споживання електроенергії для захисту від перевантаження. Водночас енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури відновили.

Автор: Маргарита Волошина