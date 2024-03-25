Лічені хвилини після пуску, – у КМВА пояснили, чи сирени пролунали одночасно з вибухами
Вранці російська армія спрямувала на Київ балістичні ракети з Півдня, лунали вибухи. У КМВА розповіли, коли саме пролунали сирени у місті та пояснили причину.
Зауважимо, що внаслідок атаки по столиці є влучання уламків у Печерському районі. Повідомлялося також, що вибухи пролунали орієнтовно о 10:32. Це всього за 5 хвилини після оголошення повітряної тривоги.
Дивіться також Росіяни захопили Тоненьке, просування до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень
Були лічені хвилини
Речник КМВА Михайло Шаманов в етері Київ24 розповів, що між моментом виходу ракети, який фіксують, прильотом та її перебуванням над столицею проходять просто лічені хвилини. Це балістика, в неї дуже висока швидкість. Мова йде про 7,5 тисяч метрів за годину.
Це означає, що вона з Криму до Києва долітає за лічені хвилини. Тому, цього разу між оголошенням сигналу повітряної тривоги та звуками, які означали початок роботи протиповітряної оборони, минуло лише кілька хвилин,
– розповів він.
Що відомо про нічну ворожу атаку: основне
- У ніч на 25 березня ворог знову запускав по Україні дрони-камікадзе. За інформацією Повітряних сил, всього було запущено 9 "Шахедів", з яких вдалося збити переважну частину – тобто 8. Ліквідували їх у Миколаївській та Одеській областях.
- Вранці близько 10:32 у Києві пролунали вибухи. Сталося це всього за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що ворог випустив дві балістичні ракети з Криму на напрямку столиці – обидві цілі збили.
- Ба більше, раніше повідомлялося, що внаслідок падіння уламків у Печерському районі постраждало семеро людей, з яких двох госпіталізували до лікарні. Однією з травмованих стала 16-річна дівчина.
- Відомо, що окрім Печерського району, пошкодження зафіксовано й в інших частинах Києва. Наприклад, у Солом'янському районі уражено багатоповерховий будинок, а Дніпровському – зафіксовано падіння уламків. У Голосіївському районі уламки впали у лісосмузі.
- Зокрема, Наталія Гуменюк розповіла, що ціллю атаки росіян вкотре стали енергетичні об'єкти у південних регіонах країни. На жаль, не вдалося уникнути влучання на Миколаївщині в об'єкт енергетики. Пошкоджено сам об'єкт – зокрема, виникла пожежа. Також уламки влучили у двоповерховий будинок. Внаслідок атаки Росії було поранено 11 громадян. Двох госпіталізували.
- На Одещині уламками дрона пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. У регіоні були вимушені продовжити час введення обмежень споживання електроенергії для захисту від перевантаження. Водночас енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури відновили.