Частота ексцесів зростатиме, але ми тут ні до чого, – Подоляк про вибухи в Росії

Росія поступово приходить до зламу всієї системи державного контролю. У міру того, як Україна просуватиметься до своїх кордонів, у Росії дедалі більше буде ситуацій на кшталт вибухів на аеродромах в Рязані та Саратовській області.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він відзначив, що не знає, що саме відбулося у Саратові і Рязані, бо Україна захищає лише свою територію.

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Водночас Подоляк впевнений, що подібних ексцесів у Росії побільшає. І на це є внутрішні російські причини.

Вибухи у Росії – це внутрішня причина

! Російське місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі розташоване місто-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.

Радник голови Офісу президента вказав три головні, що на його думку, явища, які характеризують нинішню ситуацію країни-агресорки. А саме, у Росії:

Ламається система державного управління, бо росіяни розуміють, що навіщо їм "слухати цього суб’єкта", який казав, що за три дні когось захопить. Натомість Росія стає обличчям до війни. Росіяни – ізгої на цивілізованому ринку і не мають можливості ремонтувати своє високотехнологічне обладнання. Устаткування виходить із ладу, а його немає чим ремонтувати. Росія поступово "занурюється у безодню неремонтованого високотехнологічного обладнання". Росіяни все розікрали всередині країни. Якщо раніше це маскувалося, то тепер виходить на поверхню і "ми бачимо ексцеси в Енгельсі і Рязані".

Подоляк також прокоментував заяви пропагандистів, буцімто масовані обстріли України – це помста за атаку на їхні військові аеродроми.

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Він наголосив, що питання обстрілів по критичній інфраструктурі України – питання не одного чи двох днів. Це питання тижнів.

7 – 8 днів треба для того, щоб зібрати ракети, спорядити ними літаки, зробити тренувальні вильоти. Ми ж бачили, що вони декілька днів вилітали на позиції, з яких імітували атаку по території України. Потім повертались до себе назад, бо вони закладали можливі цілі,

– пояснив Подоляк.

Він розповів, що повітряні цілі росіяни напрацьовують на комп’ютері у головному центрі Міноборони Росії, який обраховує траєкторію ударів по цивільній інфраструктурі України.

Радник підкреслив, що росіяни не просто кудись б’ють, вони умисно "фіксують масову участь у військовому злочині проти України".

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Такі удари по цивільній інфраструктурі, відзначив Подоляк, – це не просто пряме порушення правил чи звичаїв ведення війни якихось військових конвенцій. Це фундаментальне порушення міжнародного гуманітарного права і конкретний злочин проти людства.

Тому всі ці пропагандистські історії, що ми вам тут зараз помстимося за Енгельс чи за Рязанський аеродром не витримують жодної критики,

– сказав Подоляк.

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