Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула 41 людину, включаючи 11 жінок

У п'ятницю, 6 травня, Україна та Росія провели обмін полоненими. Нині додому вдалося повернули 41 людину, 11 з яких – жінки.

Серед звільнених від російського полону – 28 військових. Також Україні вдалося забрати додому 13 цивільних.

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Серед звільнених є настоятель храму ПЦУ

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що серед звільнених полонених є настоятель храму Православної церкви України.

станом на 5 травня від 24 лютого між Україною та Росією відбулось 9 обмінів полоненими. За цей час до України повернулося 324 людини.

Зауважимо, що мовиться лише про офіційні випадки обміну полоненими. Трапляється, що бійців обмінюють одразу на лінії фронту.

Важливо звернути увагу на те, що Росія порушує правила Женевської конвенції, тримаючи полонених українців в поганих умовах. Їх катують, тримають на холоді, жінок змушують роздягатися та присідати перед чоловіками. Є випадки, коли після російського полону українці поверталися з важкими пораненнями, сепсисом та ампутованими кінцівками.

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