В Україну йде похолодання: у Міненерго пояснили, чи вплине це на відключення світла

В Україну насувається похолодання: денна температура трохи знизилась, ночами бувають заморозки, людям доводиться частіше вмикати електроприлади, щоб зігрітись. Втім, малоймовірно, що це вплине на ситуацію з відключенням світла.

Наразі в енергосистемі України є відчутний дефіцит у вечірні години, коли нема можливості балансувати мережу відновлювальною енергетикою. Про це розповіла Світлана Гринчук в етері національного телемарафону, передає 24 Канал. Тому бажано переносити використання енергоємних приладів на денні та нічні години, що спростить балансування мережі енергетиками.

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Чи вплине похолодання на відімкнення

Заступниця міністра енергетики зазначила, що енергокомпанії намагаються покривати дефіцит швидкими ремонтами, де це можливо, та аварійним імпортом від країн-сусідів. Похолодання ж очікується не критичне, тому енергетики не прогнозують сильного росту споживання.

Поки нема сильного підвищення температури, ми не прогнозуємо значний ріст споживання. Намагаємось використати цей період для підготовки до росту споживання в пікові години,

– говорить Світлана Гринчук.

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