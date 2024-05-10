В Україну йде похолодання: у Міненерго пояснили, чи вплине це на відключення світла
В Україну насувається похолодання: денна температура трохи знизилась, ночами бувають заморозки, людям доводиться частіше вмикати електроприлади, щоб зігрітись. Втім, малоймовірно, що це вплине на ситуацію з відключенням світла.
Наразі в енергосистемі України є відчутний дефіцит у вечірні години, коли нема можливості балансувати мережу відновлювальною енергетикою. Про це розповіла Світлана Гринчук в етері національного телемарафону, передає 24 Канал. Тому бажано переносити використання енергоємних приладів на денні та нічні години, що спростить балансування мережі енергетиками.
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Чи вплине похолодання на відімкнення
Заступниця міністра енергетики зазначила, що енергокомпанії намагаються покривати дефіцит швидкими ремонтами, де це можливо, та аварійним імпортом від країн-сусідів. Похолодання ж очікується не критичне, тому енергетики не прогнозують сильного росту споживання.
Поки нема сильного підвищення температури, ми не прогнозуємо значний ріст споживання. Намагаємось використати цей період для підготовки до росту споживання в пікові години,
– говорить Світлана Гринчук.
Як російські обстріли вплинули на стан енергетики України
- Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що наразі понад 70% української енергетичної генерації зруйновані, пошкоджені чи перебувають під окупацією. Збитки для енергетичної інфраструктури оцінюються в мільярди доларів. Особливо критичними є ушкодження ДніпроГЕС, що є великою втратою для України.
- Росія не припиняє завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Повного знеструмлення країни не буде, однак постає інша загроза для української енергетики. Українці можуть залишитись без електрики якраз у пікові години її використання.
- В Укренерго вже повідомляють про обмеження використання електроенергії для промисловості ввечері. У разі перевищення споживання можливі аварійні відключення світла і для населення.
- Технічний директор ПАТ "Центренерго" Євген Гаркавий пояснив, що росіяни користуються тим, що американська допомога нашому ППО ще не приїхала і б'ють по енергетиці. На сьогодні стан енергосистеми контрольований, але подальші атаки можуть призвести до критичної ситуації.
- На думку фахівців Укренерго, в умовах війни ефективність російських ударів по українській енергетиці можна суттєво знизити завдяки децентралізації генерації.