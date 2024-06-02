Знову відключення: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 3 червня
Джерело:Укренерго
Ворог не припиняє атакувати енергетичні об'єкти, тому в Україні почали вимикати світло. Так, графіки діятимуть і в понеділок, 3 червня.
Під час масованої атаки 1 червня ворог знову бив по енергетиці. Окрім того, окупанти також атакували 2 теплоелектростанції й 2 гідроелектростанцій.
До теми В Україні діють ліміти на споживання: коли можуть вимкнути світло
Як вимикатимуть світло 3 червня
В Укренерго повідомили, що протягом доби 3 червня будуть діяти графіки відключення світла. Ліміти встановлені протягом усієї доби, тому з 00:00 й впродовж усього дня будуть діяти ліміти на споживання.
Так, якщо українці будуть споживати більше електроенергії й перевищувати ліміти, то обленерго можуть застосовувати як для побутових, так і для промислових споживачів графіки погодинних відключень. Втім, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.
Чи будуть вимикати світло 3 червня / Інфографіка Укренерго
Важливо Нові умови від Кабміну: як бізнес може уникнути відключень електроенергії
В Україні зросла ціна на електроенергію
- Уряд 31 травня 2024 року підвищив тариф на електроенергію майже вдвічі. Відтак, з 1 червня 2024 року діятиме єдина ціна за світло для споживачів – це 4,32 гривні за кіловат-годину. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що підвищення тарифу – це "складний, але необхідний крок". Він пояснив, що після масованих атак енергосистема потребує відновлення й реконструкції.
- Експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко заявив, що влітку відключень світла може стати більше. Він пояснив це тим, що в спекотні дні зростатиме навантаження на енергосистему. Ба більше, Омельченко вважає, що відключення світла через дефіцит та навантаження на енергосистему можуть тривати не лише протягом всієї війни, а й після її закінчення.
- У компанії YASNO пояснили, що в платіжках за травень буде ще стара ціна – 2.64 гривні. У платіжках за червень для українців вже буде нова ціна – 4,32 гривні. Окрім того, ті, хто мають двозонний лічильник, платитимуть вдвічі менше за електроенергію, яку вони споживають з 23:00 до 07:00, – 2,16 гривні за кіловат-годину.