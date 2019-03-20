Без договору: кого можуть відключити від електропостачання з 1 квітня

Після 31 березня 1300 компаній в Україні ризикують бути відключеними від електропостачання. Бо закінчується договір на обслуговування цих клієнтів.

Від електроживлення з 1 квітня мають бути відключені клієнти постачальника "останньої надії" (ДП "Укрінтеренерго"), зокрема 64 столичні споживачі-юридичні особи. Про це "Укрінтеренерго" офіційно повідомило оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі – розповіли представники ДТЕК.

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Ймовірно, що аналогічні листи отримали оператори системи розподілу по всій Україні. За інформацією на сайті ДП "Укрінтеренерго", його клієнтами є понад 1300 організацій по всій Україні. Серед них – водоканали, теплоцентралі, державні підприємства та держшахти.

Що таке постачальник "останньої надії" і хто став його клієнтом? З 1 січня 2019 року в Україні вступила в дію реформа ринку електроенергії. Найбільших змін зазнали умови постачання електроенергії для юридичних осіб. Підприємства, організації, установи, чия договірна потужність електроустановок перевищує 150 кВт, мали до 11 грудня 2018 року вибрати собі постачальника електроенергії та укласти з ним договір на ринкових умовах. Компанії, які не знайшли постачальника на новому ринку, згідно зі ст. 64 ЗУ "Про ринок електроенергії" та рішенням Кабінету Міністрів, з 1 січня стали клієнтами постачальника "останньої надії", функції якого по всій території України виконує ДП "Укрінтеренерго". Всього їх, за даними операторів системи розподілу, по всій країні – 1 тисяча 339 споживачів. З 1 квітня організації, які не уклали договори з постачальником електроенергії, мають бути відключені.

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Кого можуть відключити

За даними ДТЕК, у Києві станом на 19 березня 2019 року кандидатами на відключення є 64 організації, які не уклали договір з новим електропостачальником. Серед них:

- 2 підприємства "Укроборонпрому" (завод "Маяк" і ДП "Київський науково-дослідний інститутгідроприладів");

- "Центр державного земельного кадастру" (адмініструє базу даних усіх земельних ділянок);

- кіностудія Довженка;

- кілька підприємств КП "Київпастранс";

- "ДІМ-СЕРВІС 19" (будинки забудовника Войцеховського на Харківському шосе).

У Дніпропетровській області це, зокрема:

- "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг";

- КП "Швидкісний трамвай";

- КП "Міський тролейбус";

- ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування";

- КП "Дніпротеплоенерго";

- КП "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської облради.

У Донецькій області:

- КП "Вода Донбасу" – водопостачання Донецької області;

- ДПП "Кривбаспромводопостачання" – водопостачання м. Кривий Ріг;

- Філія "Управління магістральних газопроводів Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз".



В Україні під загрозою відключення від електропостачання опинилися 1300 організацій

Чому їх можуть відключити

Згідно з законом, постачальник "останньої надії" (ПОН) не мав права відмовити в укладанні договору та був зобов’язаний надавати послуги з постачання електроенергії, але не більше ніж 90 днів, тобто з 1 січня по 1 квітня.

Далі ПОН має ініціювати припинення електропостачання споживачу, якщо за 3 місяці клієнт не вибрав собі постачальника електроенергії та не уклав з ним договір на ринкових умовах. Про це йдеться у частині 9 ст. 64 Закону України "Про ринок електроенергії".

"У нових умовах ринку оператор системи розподілу (ОСР) просто зобов’язаний негайно виконати припис та припинити електропостачання споживачу, отримавши від постачальника "останньої надії" таку заявку. Це така ж функція ОСР, як і розподіл електроенергії мережами, експлуатація та ремонт мереж, підстанцій, ліній електропостачання", – пояснив комерційний директор ДТЕК Київські електромережі Олександр Бемм.

Якщо ОСР не виконає заявку про відключення всупереч припису постачальника – це буде порушення закону, фактично це крадіжка електроенергії.

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Які причини невкладання договорів

Причини відсутності договорів з постачальниками електроенергії можна поділити на дві групи, пояснив Олександр Бемм.

Перша – це підприємства, які у січні-лютому не встигли провести тендери відповідно до законодавства. Втім, спершу таких підприємств, які мали обслуговуватися постачальником "останньої надії", у ДТЕК Київські електромережі було 300, зараз – 64. Крім них, у Києві – 24 тисячі клієнтів, які знайшли свого постачальника і вирішують питання з оплатою, боргами тощо. Вони не мають загроз бути відключеними.

Друга причина – заборгованість. Підприємства не платять за спожиту електроенергію постачальнику "останньої надії". Зокрема, підприємства "Київпастрансу", за даними ДТЕК, ще не розплатилися за спожиту в лютому електроенергію.

І виходить ситуація, коли кінцевий споживач дисципліновано платить свої рахунки, але може бути позбавлений електро-, водопостачання та послуг з перевезення міським транспортом, тому що організація, яка надає ці послуги, не уклала договір з постачальником електроенергії. Або має борги.

При цьому якщо клієнт не згоден з сумою у рахунках, відключенням або переведенням до постачальника "останньої надії", то всі ці питання він вирішує виключно з постачальником.



Заборгованість за електроенергію загрожує відключенням за новим законодавством

Що робити?

Лише в Києві компаній-постачальників електроенергії – 87 (а не лише ДТЕК). По країні їх – більше 200.

"Якщо хочеш отримувати послугу – можна домовитися. Треба вести пошуки", – впевнений Бемм.

У ДТЕК зауважили – правила роботи на ринку, що передбачають припинення електропостачання боржникам, діють у всіх європейських країнах, зокрема, Латвії, Молдові, Німеччині, Іспанії тощо. Вони є невід'ємною складовою вільного ринку електроенергії.

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Але очевидно, що в Україні законодавча база недостатньо регулює це проблемне питання. Станом на зараз вихід, який бачать у ДТЕК: збиратися разом компаніям-боржникам, місцевій владі та постачальникам – і домовлятися.

При цьому на сайті КМДА, наприклад, просто "з сумом" повідомляють про ситуацію з можливістю відключення 64 організацій. І поки що не дають ні обіцянок, ні рекомендацій, як проблему вирішити.