Відлуння корупції, – Аваков про стрілянину в Броварах
Під Києвом у Броварах сталася масова стрілянина через пасажирські перевезення. На інцидент уже відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Аваков написав у твітері, що ранкова перестрілка в Броварах – це відлуння корупції визначення квот перевізників та залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.
Важливо У Броварах сталася масова стрілянина: є затримані – фото, відео
"Будемо лікувати", – додав глава МВС.
Наразі уже відомо про 10 затриманих, спецоперація триває і надалі.
Виконавчі органи Києва та області зобов’язані – прогнило у вас,
– підсумував Аваков.
Що відомо про стрілянину у Броварах
- Сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями.
- Загалом взяло участь близько 100 людей.
- За попередньою інформацією, інцидент стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками,
- Поліція затримала уже 10 людей – "гостей з інших міст", спецоперація триває.
- На місці події правоохоронці вилучили зброю.
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