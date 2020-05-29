Відлуння корупції, – Аваков про стрілянину в Броварах

Під Києвом у Броварах сталася масова стрілянина через пасажирські перевезення. На інцидент уже відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков написав у твітері, що ранкова перестрілка в Броварах – це відлуння корупції визначення квот перевізників та залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.

Важливо У Броварах сталася масова стрілянина: є затримані – фото, відео

"Будемо лікувати", – додав глава МВС.

Наразі уже відомо про 10 затриманих, спецоперація триває і надалі.

Виконавчі органи Києва та області зобов’язані – прогнило у вас,

– підсумував Аваков.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Що відомо про стрілянину у Броварах

Сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Загалом взяло участь близько 100 людей.

За попередньою інформацією, інцидент стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками,

Поліція затримала уже 10 людей – "гостей з інших міст", спецоперація триває.

На місці події правоохоронці вилучили зброю.

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