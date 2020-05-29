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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Відлуння корупції, – Аваков про стрілянину в Броварах

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Стрілянина в Броварах 29 травня 2020: реакція Авакова
Стрілянина сталася у Броварах / twitter.com/AvakovArsen

Під Києвом у Броварах сталася масова стрілянина через пасажирські перевезення. На інцидент уже відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков написав у твітері, що ранкова перестрілка в Броварах – це відлуння корупції визначення квот перевізників та залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.

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"Будемо лікувати", – додав глава МВС. 

Наразі уже відомо про 10 затриманих, спецоперація триває і надалі.

Виконавчі органи Києва та області зобов’язані – прогнило у вас,
– підсумував Аваков.

Що відомо про стрілянину у Броварах

  • Сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями.
  • Загалом взяло участь близько 100 людей.
  • За попередньою інформацією, інцидент стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками,
  • Поліція затримала уже 10 людей – "гостей з інших міст", спецоперація триває.
  • На місці події правоохоронці вилучили зброю.

Перші фото та відео стрілянини у Броварах – шукайте тут.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Транспорт Корупція Кримінальні новини Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Новини Києва Стрілянина в Броварах Новини України
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