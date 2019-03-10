Випуск новин за 11:00: Штормове попередження. Смертельна ДТП у Києві
У випуску новин за 10 березня станом на 11:00 – сьогодні синоптики прогнозують сильні вітри і дощі по всій території України. На Заході оголосили штормове попередження. На Лісовому масиві у Києві авто врізалося в тролейбус. Внаслідок аварії одна людина загинула, двоє – травмовані.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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