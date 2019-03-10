Випуск новин за 11:00: Штормове попередження. Смертельна ДТП у Києві

У випуску новин за 10 березня станом на 11:00 – сьогодні синоптики прогнозують сильні вітри і дощі по всій території України. На Заході оголосили штормове попередження. На Лісовому масиві у Києві авто врізалося в тролейбус. Внаслідок аварії одна людина загинула, двоє – травмовані.

Також у випуску: Десять тисяч сербів вийшли на мітинг, вимагаючи відставки президента Вучіча та уряду. Рух "жовтих жилетів" у Франції: в Парижі затримали 19 осіб. 22 поліцейських постраждали у сутичках з активістами Нацкорпусу в Черкасах.