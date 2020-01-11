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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 11:00: Заява Ірану про збитий літак. Заборона в'їзду в Україну гурту з РФ

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 січня станом на 11:00 – Іран визнав, що збив український літак МАУ ракетами, про це оголосили військові країни. Вони прийняли його за ворожий об'єкт, оскільки той різко повернув до засекреченої військової бази. Російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд до України на три роки. Відповідний документ СБУ оприлюднений на сторінці руху "Відсіч".

      Також у випуску: 

      Український фільм жахів "Сторонній" здобув перемогу на Міжнародному кінофестивалі у Лос-Анджелесі у номінації за оригінальний сценарій.

      До Києва терміново доставили дев'ятьох поранених бійців, які проходили лікування у Харкові: їх стан наразі задовільний.

      Проросійські бойовики 13 разів порушили режим тиші на Донбасі: випустили по позиціях українських захисників 81 міну.

      Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Ірану повного розслідування катастрофи літака МАУ та наполягатиме на виплаті компенсацій.

       

       

      Іран підтвердив, що випадково збив український літак
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Україна – Росія Новини Росії Новини України
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