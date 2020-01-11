Випуск новин за 11:00: Заява Ірану про збитий літак. Заборона в'їзду в Україну гурту з РФ

У випуску новин за 11 січня станом на 11:00 – Іран визнав, що збив український літак МАУ ракетами, про це оголосили військові країни. Вони прийняли його за ворожий об'єкт, оскільки той різко повернув до засекреченої військової бази. Російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд до України на три роки. Відповідний документ СБУ оприлюднений на сторінці руху "Відсіч".

Також у випуску: Український фільм жахів "Сторонній" здобув перемогу на Міжнародному кінофестивалі у Лос-Анджелесі у номінації за оригінальний сценарій. До Києва терміново доставили дев'ятьох поранених бійців, які проходили лікування у Харкові: їх стан наразі задовільний. Проросійські бойовики 13 разів порушили режим тиші на Донбасі: випустили по позиціях українських захисників 81 міну. Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Ірану повного розслідування катастрофи літака МАУ та наполягатиме на виплаті компенсацій.