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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 12:00: Ворожий агент у ЗСУ. Вибори парламенту в Британії

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин 12 грудня станом на 12:00: СБУ викрила військовослужбовця, якого завербували російські спецслужби. Чоловік розповів, що ФСБ погрозами змусило його надати письмову згоду на співробітництво. У Великій Британії сьогодні відбудуться дострокові парламентські вибори. Прем'єр країни назвав ці вибори історичними, оскільки вони визначать вектор розвитку держави після виходу з ЄС.

      Також у випуску:

      Рятувальники знайшли тіла всіх жертв пожежі в одеському коледжі. У трагедії загалом загинуло 16 людей.

      За минулу добу російські бойовики десять разів обстріляли українські позиції. Двоє бійців отримали поранення.

      Поліція заарештувала екнардепа Кайду через бійку з депутатом від "Слуги народу". 

      У конгресі США затвердили санкції проти Росії. 

      Пожежа в коледжі Одеси: кількість загиблих зросла до 16
      сьогодні
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      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Випуск новин Велика Британія
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