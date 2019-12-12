Випуск новин за 12:00: Ворожий агент у ЗСУ. Вибори парламенту в Британії

У випуску новин 12 грудня станом на 12:00: СБУ викрила військовослужбовця, якого завербували російські спецслужби. Чоловік розповів, що ФСБ погрозами змусило його надати письмову згоду на співробітництво. У Великій Британії сьогодні відбудуться дострокові парламентські вибори. Прем'єр країни назвав ці вибори історичними, оскільки вони визначать вектор розвитку держави після виходу з ЄС.

Також у випуску: Рятувальники знайшли тіла всіх жертв пожежі в одеському коледжі. У трагедії загалом загинуло 16 людей. За минулу добу російські бойовики десять разів обстріляли українські позиції. Двоє бійців отримали поранення. Поліція заарештувала екнардепа Кайду через бійку з депутатом від "Слуги народу". У конгресі США затвердили санкції проти Росії.