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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Випуск новин за 13:00: Смертельне ДТП під Вінницею. План введення миротворців від Меркель

Випуск новин 14 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 серпня станом на 13:00 – під Вінницею "лоб у лоб" зіштовхнулися легковик та мікроавтобус, одна людина загинула, ще семеро постраждало. Ангела Меркель детально виклала Володимиру Путіну план введення миротворців на Донбас. Про це повідомив головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов на своєму телеграм-каналі.

Також у випуску: 

Санкції через "Північний потік-2".

Причини ДТП у Польщі.

Парадне ДТП: на Подолі у Києві Бук врізався у будівлю бізнес-центру "Аста-рта".

Теги: Жертви Випуск новин Аварії та ДТП Вінниця Володимир Путін Ангела Меркель Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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