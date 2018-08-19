Випуск новин за 13:00: Смертельне ДТП під Вінницею. План введення миротворців від Меркель

У випуску новин за 19 серпня станом на 13:00 – під Вінницею "лоб у лоб" зіштовхнулися легковик та мікроавтобус, одна людина загинула, ще семеро постраждало. Ангела Меркель детально виклала Володимиру Путіну план введення миротворців на Донбас. Про це повідомив головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов на своєму телеграм-каналі.

Також у випуску: Санкції через "Північний потік-2". Причини ДТП у Польщі. Парадне ДТП: на Подолі у Києві Бук врізався у будівлю бізнес-центру "Аста-рта".