Випуск новин за 14:00: Отруєння у школах. Ситуація на фронті

У випуску новин за 23 травня станом на 14:00 – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив школам провести виховні роботи через імовірне отруєння дітей перцевим газом. Бойові дії не вщухають по всій лінії розмежування на Донбасі, минулої доби один український захисник загинув, ще троє поранені. Бойовики обстріляли жителів Талаківки.

Також у випуску: На Львівщині сталася моторошна ДТП: шестеро загиблих та троє поранених. Біля Тернополя група осіб битами розгромила табір ромів. Третина Дніпра залишилася без води.