Випуск новин за 16:00: Німецькі візи мешканцям ОРДЛО. Зустріч Зеленського з діаспорою

У випуску новин за 24 вересня станом на 16:00 – газета Bild написала, що Німеччина видає візи мешканцям ОРДЛО. Відмітки ставлять у їхні нові російські паспорти. Володимир Зеленській почав свій перший офіційний візит до США зі спілкування з діаспорою: пообіцяв надати українське громадянство зі збереженням американського.

Також у випуску: На Сумщині вночі зафіксували перші заморозки, там стовпчик термометра опустився до мінус двох. Курс долара впав, він коштує 24 гривні 32 копійки: експерти прогнозують подальше падіння курсу американської валюти в Україні. Проросійські бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ: двоє українських військових зазнали поранення. Омбудсвумен Людмила Денісова зазначила, що на території РФ та в окупованому Криму досі незаконно утримуються 113 українських громадян.

Джерело: 24 канал