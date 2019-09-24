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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Випуск новин за 16:00: Німецькі візи мешканцям ОРДЛО. Зустріч Зеленського з діаспорою

      Випуск новин 9

      У випуску новин за 24 вересня станом на 16:00 – газета Bild написала, що Німеччина видає візи мешканцям ОРДЛО. Відмітки ставлять у їхні нові російські паспорти. Володимир Зеленській почав свій перший офіційний візит до США зі спілкування з діаспорою: пообіцяв надати українське громадянство зі збереженням американського.

      Також у випуску: 

      На Сумщині вночі зафіксували перші заморозки, там стовпчик термометра опустився до мінус двох.

      Курс долара впав, він коштує 24 гривні 32 копійки: експерти прогнозують подальше падіння курсу американської валюти в Україні.

      Проросійські бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ: двоє українських військових зазнали поранення.

      Омбудсвумен Людмила Денісова зазначила, що на території РФ та в окупованому Криму досі незаконно утримуються 113 українських громадян.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Зеленський у США Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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