Віра в перемогу допомогла жінці із Запоріжжя виграти мільйон гривень у "Лото-Забава"

Хтось хоче розбагатіти та провести два дні в стилі luxury?

Тоді ставайте мільйонерами "Лото-Забава"! Надихайтеся прикладом людини, якій це вже вдалося.

Катерина Білодід – соціальний працівник із Запоріжжя. Нині вона – затятий шанувальник української лотереї "Лото-Забава". Білети почала купувати з 2010 року. Та на декілька років грати припинила. Каже, Фортуна їй тоді жодного разу не посміхнулася. Однак віра у перемогу жінку не полишала. Тож у серпні минулого року ризикнула знову випробувати щастя. Білет купила випадково, і ось він – перший виграш! Крім того, Катерині Білодід пощастило двічі – вона стала ще й ювілейним, 300-м мільйонером "Лото-Забава".

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– Катерино, як довго граєте в "Лото-Забава", і чи вигравали ви раніше?

– У "Лото-Забава" я грала регулярно з 2010 року, але нічого не вигравала. А потім на чотири роки зробила перерву…

– Чому знову розпочали грати?

– Якесь внутрішнє передчуття підказало, що потрібно знову розпочати гру. Бажання купити білет було вже давно, але я думала: «Навіщо витрачати гроші?». Потім у черговий раз пройшла повз кіоск, де продають білети, і повернулася. Я навіть уже не знала, скільки вони коштують. Купила один, який і виявився виграшним.

– Ваші перші враження, коли ви дізнались, що виграли таку кругленьку суму?

– Я не відчувала ніг, мій голос тремтів. Ти до кінця не усвідомлюєш перемогу. Я кілька разів перепитувала у продавця, просила, аби мені підтвердили, чи дійсно це правда. Я одразу зателефонувала своєму чоловіку.

– Як він відреагував?

– Я розпочала розмову банально: "Привіт. Як справи?". Я потім кажу: "У мене є грандіозна новина". А він каже: "Ти що, мільйон виграла?". Тобто його жарт виявився зовсім не жартом.

– Тобто передчуття було не лише у вас, а і у чоловіка?

– На той момент у нас було скрутне матеріальне становище, і я відчувала, що ми щось маємо виграти. Але думала, тисячу чи максимум п’ять, але про таку суму і мріяти не могла.

– Оскільки ви стали 300-мільйонером, то до вас ведучі приїхали особисто, аби привітати. Як ви та ваші сусіди відреагували, побачивши таких гостей у себе вдома?



– Сусіди все питали: "До кого це? Хто це виграв?". Я не очікувала побачити на порозі своєї простої квартири ведучих, бо скільки я дивилася програму, вони ні разу ні до кого не приїжджали, тому навіть на думку таке не могло спасти. Вони дуже цікаві та добрі люди, і нам вдалося тепло провести час.

– Ви обрали участь у програмі "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", що вам найбільше запам’яталось?

– Це було шикарно! Хоча спочатку мене довго вмовляли, бо це публічно, а я до такого не звикла. Але потім я ні на секунду не пошкодувала, адже ми з чоловіком прожили два чудових дні. Запам’яталось усе: від того, як ми приїхали до Києва, і до моменту від’їзду додому. Це і фотосесія, і екскурсія по "Межигір’ю" і столиці, частування в шикарних ресторанах, участь у прямому ефірі "Лото-Забава". Під час запису програми ми дуже хвилювались, адже про нас розповіли на всю країну!



– Під час "Двох днів з життя мільйонера" ви вперше побували на майстер-класі екстремального катання на квадроциклах по бездоріжжю. Ваші враження?

– Це в нас було вперше! Захотілось того, чого ми ніколи в житті не пробували. Дуже сподобалось!

– Чим запам'яталось "Межигір’я"?

– Там дуже гарно, доглянуто, і виглядає дорого! Складно уявити, що це все належало одній людині!

– Чи вже встигли витратити мільйон?

– Частину ми вже витратили на доньку: оздоровили в дитячому таборі, купили велосипед і планшет. Але більшу частину грошей плануємо витратити на купівлю квартири.



– Продовжуєте грати в "Лото-Забава"?

– Тепер навіть частіше, аніж раніше!

– Що порадите людям, які також прагнуть перемогти у "Лото-Забава"?

– Раджу грати та не опускати рук, бо виграти мільйон гривень – це реально!