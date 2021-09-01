Високий, – "слуга" Кравчук про вплив олігархів на Верховну Раду

Верховна Рада у липні підтримала в першому читанні законопроєкт про олігархів, ініційований Володимиром Зеленським. Цей документ необхідно ухвалити, адже їхній вплив на український парламент є високим.

Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, завдяки монобільшості Рада ухвалює багато рішень, але попри це є постійні намагання їх "збити".

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Олігархи впливають на Раду

У відповідь на запитання про те, як Кравчук оцінює вплив олігархів на український парламент, нардепка зазначила, що він є "високим".

Наприклад, за її словами, у Верховній Раді "збивали" екологічні закони, які зобов'язували певні фінансові групи вкладати впродовж багатьох років великі суми в модернізацію своїх виробництв.

Дмитро Разумков відповів на заяву Олексія Данілова про те, що олігархи впливають на депутатів. Спікер закликав секретаря РНБО назвати цих народних обранців з трибуни парламенту.

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Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео

Закон про олігархів: коротко