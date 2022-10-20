ЗСУ зможуть досягти успіхів до весни – літа по багатьох напрямках, – Мусієнко про заяву Буданова

Голова розвідки Кирило Буданов заявив, що взимку нас чекають важливі перемоги на фронті, а вже весною ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. А він рідко помиляється у своїх прогнозах.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також погодився з думкою очільника ГУР МО щодо того, що зима не матиме якихось наслідків, для того, щоб бойові дії зупинялися чи остаточно перейшли в позиційну війну.

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ЗСУ матимуть можливості для успіху

Мусієнко зазначив, що українські захисники будуть враховувати погодні особливості для своїх дій на фронті. І, відповідно, ледь не кожного місяця чи тижня коригуватимуть позиції. Отже, Збройні Сили України матимуть можливості та плацдарм для розвитку успіху.

Ситуація, яка складається, дійсно вселяє оптимізм щодо того, що українські сили зможуть досягти успіху до весни – літа наступного року по багатьох напрямках,

– підкреслив військовий експерт.

Мусієнко прокоментував заяву Буданова: дивіться відео

До кінця року на Україну чекає ще чимало перемог

До кінця цього року залишилося трохи більше ніж 2 місяці. Однак очільник ГУР МО Кирило Буданов запевнив, що за цей час на нашу країну ще чекає багато перемог. Зокрема українські війська суттєво просунуться вперед.

До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите,

– заявив Буданов.

У відповідь на питання чи мовиться про звільнення Херсона з окупації, Кирило Буданов лише сказав, що сподівається на це.

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