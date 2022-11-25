У перших числах грудня можлива велика оборонна операція на Донецькому напрямку, – Жданов

Росіяни проводять перегрупування і доукомплектування своїх підрозділів на Донецькому напрямку. Ворог накопичує сили та засоби, що може свідчити про підготовку до масштабної наступальної операції.

До нового наступу окупанти можуть також залучити мобілізованих, які проходили навчання у Білорусі. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що найближчим часом Україні потрібно готуватися до "дуже міцної" оборонної операції.

Російські війська сьогодні дуже сильно накопичуються на Донецькому напрямку. Нещодавно була інформація, що воєнно-транспортна авіація активізувалася, до якої приєдналася авіакомпанія "Уральські авіалінії",

– пояснив оглядач.

За його словами, ворог з Білорусі та Росії намагається перекинути в основному в Ростовську область та на північ Криму так званих "чмобиків" та озброєння.

"Я так розумію, що вони за цей тиждень повинні закінчити перегрупування й доукомплектування частини підрозділів, які вийшли з Херсонського напрямку. Тому, найімовірніше, нас в перших числах грудня може очікувати велика оборонна операція, а Росія, відповідно, намагатиметься провести наступальну операцію на Донецькому напрямку", – додав фахівець.

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На його думку, з Білорусі окупанти везуть в основному техніку і боєприпаси, а також частину "чмобиків", яка була там до цього.

"Це близько 5–7 тисяч російських військовослужбовців, які знаходяться там 1,5 місяця. Скоріш за все, їх там і навчали", – резюмував аналітик.

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