Війна в Європі, в якій помирають українці, – Зеленський згадав Донбас та звернувся до НАТО та ЄС

Володимир Зеленський назвав російсько-українську конфлікт на Донбасі війною в Європі. Однак на ній, за словами українського лідера, вмирають українці.

Про це Володимир Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, пише Офіс Президента.

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Президент України підкреслив, що українські воїни вмирають на Донбасі "за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і ЄС".

Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн ЄС. Через те, що, на жаль, у нас 7 років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей,

– наголосив глава держави.

Він підкреслив, що сьогодні Україна ближча до отримання Плану дій щодо членства в НАТО, ніж будь-коли. Водночас Зеленський констатував, що за останній рік позиція західних партнерів щодо підтримки України стала міцнішою, але лідери цих держав, як і раніше, часто керуються своїми внутрішніми інтересами.

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