Війна в Європі, в якій помирають українці, – Зеленський згадав Донбас та звернувся до НАТО та ЄС

Володимир Зеленський назвав російсько-українську конфлікт на Донбасі війною в Європі. Однак на ній, за словами українського лідера, вмирають українці.
Про це Володимир Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, пише Офіс Президента.
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Президент України підкреслив, що українські воїни вмирають на Донбасі "за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і ЄС".
Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн ЄС. Через те, що, на жаль, у нас 7 років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей,
– наголосив глава держави.
Він підкреслив, що сьогодні Україна ближча до отримання Плану дій щодо членства в НАТО, ніж будь-коли. Водночас Зеленський констатував, що за останній рік позиція західних партнерів щодо підтримки України стала міцнішою, але лідери цих держав, як і раніше, часто керуються своїми внутрішніми інтересами.
Вступ України в НАТО: головне
- Ще влітку 2020 року Україна отримала статус партнера НАТО. Однак наша країна прагне стати повноцінним членом Альянсу та робить для цього все. Щоправда, у самому Альянсі одностайного рішення щодо цього питання наразі немає.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс й надалі нарощуватиме свій військовий потенціал, щоб протистояти Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна вже володіє усіма інструментами, які необхідні для потенційного приєднання до НАТО.
- Цікаво, що згідно з соцопитуванням, майже половина українців виступають за вступ країни у НАТО. Водночас понад 50% громадян прагнуть до членства держави в Євросоюзі.