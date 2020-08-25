У Києві на вулиці Зоологічній автомобіль врізався в групу абітурієнтів військового вишу. До Головного військового шпиталю доправили 2 дівчат, їм зараз роблять термінову операцію.

Журналісти 24 каналу дізнались оперативну інформацію щодо інциденту. Вони відвідали шпиталь, де медики зараз рятують життя абітурієнток. Детальніше – читайте далі.

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Деталі ДТП

Як повідомили журналісти, постраждали щонайменше 3 дівчини. З'ясувалося, що це абітурієнтки Київської медичної академії і щойно отримали форму вишу. Зараз 2 з них перебувають на операції в Головному військовому шпиталі, ще 1 – на операції в 17-й лікарні.

У лікарні сказали, що коли приїхали, дівчата були просто "розкидані", одна лежала біля сходів, а інша – на тому місці, де її збили,

– повідомила волонтерка Наталя Воронкова.

Медики кажуть, що постраждалих одразу відправили на операцію після ДТП. Стан у студенток важкий, але стабільний. На жаль, двом дівчатам ампутували по одній нозі. За ноги третьої зараз борються медики, у неї складні переломи.

Що кажуть у поліції?

Водночас у поліції столиці кажуть, що інформації про таке ДТП не надходило. Як звуть дівчат наразі невідомо, родичів поблизу шпиталю теж немає. Їхній приблизний вік - 20 – 23 роки.

Що кажуть у соцмережах?

На фейсбук-сторінці "ДТП Киев" пишуть, що водій був п'яним і це підтвердив дагер, а факт аварії намагались приховати на місці.



П'яний водій збив дівчат / Фото "ДТП Киев"



Збили групу дівчат-абітурієнток / Фото "ДТП Киев"



Фото з місця аварії / Фото "ДТП Киев"

Дивіться відео 24 каналу зі шпиталю, де оперують абітурієнток: